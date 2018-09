Igreja Batista doa pastas e escovas para Santa Casa

Itens serão utilizados para kits de higiene e entregues para os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

A solidariedade trará, mais uma vez, conforto para os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) da Santa Casa de Votuporanga. A 1ª Igreja Batista doou 108 escovas de dente e 132 pastas nesta semana, que serão transformados em kits de higiene para os assistidos.

O voluntário Roberto Martins Marques trouxe a contribuição para Almoxarifado. “A princípio, iríamos colaborar com escovas, mas fomos informados pelo Hospital que também precisava de cremes dentais. Foi quando dividimos nossa ajuda com os dois itens. Toda a Igreja se envolveu com o pleito”, afirmou.

A psicóloga Isabela Lucas Lima explicou que os kits são confeccionados por voluntários, a partir de doações da comunidade e suprem as necessidades das pessoas internadas que esquecem estes produtos. “Agradecemos por esta colaboração, que faz a diferença para centenas de pacientes”, afirmou a psicóloga Isabela Lucas Lima, que faz parte do Grupo de Trabalho de Humanização da Instituição.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a 1ª Igreja Batista. “É um grande parceiro da Instituição, sempre disposta a servir o próximo. Já nos ajudaram com colchões, livros, materiais para fraldário e só podemos agradecer por tamanho amor e cuidado por nossos pacientes do SUS”, finalizou.