Motorista fica em estado grave após acidente

Eduardo Fonseca – Araçatuba –

Um homem de 36 anos ficou em estado grave depois de se envolver em um acidente na sexta-feira na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Guararapes. O homem seguia com um caminhão guincho pela rodovia, no sentido Capital-Interior, quando bateu na traseira de um canavieiro. Os dois seguiam pela faixa direita da pista.

O motorista do guincho ficou preso nas ferragens e a frente do veículo ficou destruída. Ele foi levado para a Santa Casa de Araçatuba. A Polícia Rodoviária acredita que a vítima estava indo socorrer algum motorista da região, cliente da companhia de seguros para a qual ele trabalha. O condutor do outro caminhão nada sofreu.

Como a vítima não tinha condições de dar declarações, não há informações sobre o que pode ter causado o acidente. O caso será apurado pela Polícia Civil.