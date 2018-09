Organizadores avaliam encontro da JUCESP em Votuporanga

Com representantes de 9 municípios, evento chamou a atenção de administradores públicos para a importância e oportunidade de implantar o sistema VRE.

Com a presença de representantes de Votuporanga, Cosmorama, Nova Luzitânia, Álvares Florence, Palmeira DOeste, Cardoso, Três Fronteiras, Jales e Rio Preto, o encontro protagonizado pelo vice-presidente da JUCESP – Junta Comercial do Estado de São Paulo, serviu para esclarecer e afinar inúmeros procedimentos quanto ao funcionamento do VRE – Via Rápida Empresa, cuja principal plataforma é acelerar e desburocratizar a abertura e formalização de empresas.

O evento desta quinta-feira teve a participação do vice-presidente da Jucesp, Fernando Zuppo Franco, que falou sobre o processo de interiorização do órgão, bem como antecipou a informatização geral do processo no ano que vem, razão pela qual a Junta tem procurado contatar as prefeituras paulistas, para que estas formalizem já sua adesão ao VRE, para evitar atropelos em 2019.

Na abertura, o prefeito João Dado falou das ações que sua administração tem encetado para facilitar a vida do empreendedor. “Queremos fortalecer ainda mais o empreendedorismo, fornecendo ferramentas ao cidadão para que ele possa abrir o seu negócio e fazê-lo crescer, pois isso gera emprego, renda e assegura o exercício da cidadania”, disse, enquanto enunciava as facilidades oferecidas pelo Centro do Empreendedor, “que concentra num só espaço, o Posto de Atendimento ao Trabalhador, INSS Digital, Banco do Povo Paulista e o próprio VRE” assinalou. Dado, inclusive, anunciou a realização do 2º Mutirão do MEI no final de setembro e fez um convite oficial para que a JUCESP participe do evento.

Em sua fala, o vice-presidente da JUCESP, Fernando Zuppo se mostrou impressionado com a estrutura do Centro do Empreendedor e ressaltou a importância do encontro em Votuporanga, que traduz uma nova proposta de atuação da Junta, de interiozação e empoderamento das regionais. “Esse momento traduz um sentimento da Junta Comercial do Estado de São Paulo em se aproximar cada vez mais dos municípios e dos empreendedores. Somente a partir do diálogo é possível construir uma relação de confiança e estabelecer vínculos mais fortes com o braço forte da nossa economia”, salientou, acenando com a possibilidade de Votuporanga ser incluída no rol das cidades que poderão se tornar pólos desta ação no Estado de São Paulo.

O Encontro foi concluído com a exposição de Fabrício Lopes, da equipe técnica da Jucesp, que agradeceu pela oportunidade oferecida pelo Sebrae, Prefeitura de Votuporanga e AMA. “Hoje foi possível aproximar as ações da Jucesp dos gestores e profissionais da área e torcemos para que ações desse porte sejam frequentes”, falou. A reunião foi realizada em parceria entre a Prefeitura Municipal de Votuporanga, a AMA – Associação dos Municípios da Araraquarense e o Sebrae SP e contou com a participação de prefeitos municipais e seus representantes, autoridades locais, a ASCON – Associação dos Contabilistas e o CRC – Conselho Regional de Contabilidade. Segundo Gilvanda Figueroa, gerente regional, do Sebrae-SP, “o objetivo do encontro, de conscientizar administradores públicos sobre a importância e oportunidade de implantar o sistema VRE – Via Rápida Empresa – em seus municípios, permitindo a agilidade na formalização das empresas e concentrar informações em uma plataforma única, foi devidamente concretizado”, afirmou.

Ela lembrou que o Sebrae SP “atua junto aos municípios, na implementação da Lei Geral, na capacitação de Agentes Locais de Desenvolvimento e na implantação e funcionamento das Salas do Empreendedor. A Lei Geral da Micro e Pequena Empresa estabelece as condições de tratamento favorecido, simplificado e diferenciado às micro e pequenas empresas no município; os Agentes Locais de Desenvolvimento são servidores públicos capacitados pelo Sebrae SP para atuarem eficazmente no desenvolvimento econômico local e a Sala do Empreendedor concentra o atendimento às empresas, com todas as informações necessárias a sua atividade”, descreveu.

O Sebrae SP dá suporte ao município, com capacitações diversas para a contínua ação de desenvolvimento do ambiente empreendedor, como por exemplo capacitação em Compras Públicas para agentes públicos e para empresários, implantação de educação empreendedora na rede municipal de ensino, organização do arcabouço legal para suporte ao empreendedorismo, pesquisas locais, capacitação setorial em parceria com atores locais e outras ações para fomento do desenvolvimento regional.