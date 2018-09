Suspeito de atirar contra família é preso

Segundo a polícia, homem confessou que atirou contra cinco pessoas, sendo quatro da mesma família. Arma foi apreendida.

Um homem foi preso na noite de quinta-feira (30) suspeito de participação no tiroteio que deixou cinco feridos, quatro da mesma família, no bairro Porto Real 2, em Araçatuba (SP), há duas semanas.

Além do tiroteio, ele é suspeito de matar um homem no Jardim Primavera. David Arrisson Rodrigues, de 23 anos, foi preso pela Polícia Militar quando caminhava por uma estrada rural.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito disse aos policiais que tinha ido pescar e que o carro ficou sem bateria, por isso estava caminhando pela estrada em busca de ajuda.

Um dos policiais reconheceu o homem e confirmou que havia mandado de prisão temporária contra ele por conta do suposto envolvimento na tentativa de homicídio.

Segundo a polícia, o rapaz confessou a participação nos crimes e indicou que a arma usada no crime, uma pistola calibre 9 milímetros, estava escondida na casa dele. Os policiais foram até o local e apreenderam a arma.

O autor do crime foi apresentado na manhã desta sexta-feira (31) à audiência de custódia no fórum e então encaminhado à cadeia de Penápolis (SP). Outro suspeito do crime já tinha sido preso e a polícia ainda procura outros dois envolvidos no crime.

Nesta semana, as últimas duas vítimas que estavam internadas receberam alta da Santa Casa de Araçatuba. Uma outra vítima já tinha recebido alta também.

No dia 12 de agosto, dois homens em uma moto passando atirando em frente a uma casa no bairro Porto Real 2. De acordo com a polícia, uma das vítimas estava vendendo frutas no portão para a vizinha. As duas foram surpreendidas pelos homens. A vendedora, de 52 anos, foi atingida no ombro.

Já a dona da casa, de 33, foi baleada no tórax. Os dois filhos estavam na garagem e foram atingidos pelos disparos. Um garoto de 13 anos foi atingido no pé e uma criança, de 5, levou um tiro na cintura. Em seguida, os homens entraram na casa procurando por um homem, de 23 anos, que estava escondido no quarto. Os criminosos atiraram contra a porta e atingiram o eletricista no braço direito e na axila direita. Depois disso, eles fugiram.