Abertura do FLIV 2018 terá show de Moraes Moreira nesta sexta-feira

Cantor e compositor também participa de mesa de bate-papo no sábado

Kiko Zambianchi fará show na noite de sábado

Arnaldo Antunes no domingo

A partir de sexta-feira (7/9) Votuporanga estará repleta de atrações culturais com o início da 8ª edição do Festival Literário de Votuporanga – FLIV 2018. Durante dez dias, o Parque da Cultura terá uma programação intensa voltada para todas as idades. Já no primeiro final de semana a programação de shows terá nomes de grandes artistas como Moraes Moreira, Kiko Zambianchi e Arnaldo Antunes.

A abertura do evento está marcada para às 20 horas no Palco Principal montado no Parque da Cultura. Logo em seguida, às 21 horas, começa a programação artística com o grande show do cantor, compositor e violonista, Moraes Moreira, que também participará, no sábado (8/9), às 15 horas, de mesa de bate-papo, no Galpão FLIV, para falar sobre seus livros, “Poeta não tem idade” e “A História dos Novos Baianos”.

Moraes Moreira começou tocando sanfona de 12 baixos em festas de São João e outros eventos de sua cidade natal, Ituaçu (BA). Na adolescência, aprendeu a tocar violão, enquanto fazia curso de ciências, no munícipio baiano de Caculé. Mudou-se para Salvador, onde conheceu Tom Zé e entrou em contato com o rock n’ roll. Mais tarde, ao conhecer Baby Consuelo, Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor e Luiz Galvão, formou o conjunto Novos Baianos, no qual permaneceu de 1969 até 1975. Ao lado de Luiz Galvão, compôs grande parte as canções do grupo, cujo álbum “Acabou Chorare” (1972) foi eleito o “Maior Disco da Música Brasileira” pela revista Rolling Stone. Moraes se enquadra como um dos mais versáteis compositores brasileiros, misturando ritmos como frevo, baião, rock, samba, choro e até música erudita. Saiu em carreira solo no ano de 1975 e, desde então, já lançou mais de 20 discos. Ao longo de sua trajetória, destacou-se como o primeiro cantor de trio elétrico, no Trio de Dodô e Osmar, lançando diversos sucessos carnavalescos, como “Pombo Correio”, “Vassourinha Elétrica” e “Bloco do Prazer”.

Sábado

Outro show confirmado para o FLIV 2018 é do cantor, guitarrista e compositor, Kiko Zambianchi, que se apresentará às 21 horas do sábado (8/9), no mesmo Palco Principal da abertura. O artista começou a tocar guitarra ainda na adolescência, quando fez shows pelo interior de São Paulo, onde também formou a banda Vida de Rua. Sua música “Primeiros erros”, de 1985, foi inicialmente ignorada pelas gravadoras. Mas, acreditando no sucesso da canção, Kiko fez sozinho um amplo trabalho de divulgação, visitando diversas rádios da Grande

São Paulo e insistindo para que sua composição fosse tocada. Aos poucos, “Primeiros erros” foi ficando conhecida, até alcançar o topo das paradas brasileiras. Em 2000, Kiko marcou presença no “Acústico MTV” da banda Capital Inicial. Ao lado do grupo, fez mais de 250 shows por todo o país, incluindo uma apresentação no Rock in Rio. Em 2010, ano em que seu primeiro disco completou 25 anos de lançamento, Kiko gravou seu álbum “Acústico”, no Teatro Pedro II, famoso ponto turístico de sua cidade natal.

Domingo

Na noite de domingo (9/9), às 21 horas, quem sobe ao Palco Principal do FLIV 2018 é o artista homenageado desta edição, Arnaldo Antunes. Compositor, poeta, cantor, performer e artista visual, Arnaldo Antunes tornou-se nacionalmente conhecido graças à sua atuação nos Titãs, banda com a qual gravou sete discos, entre 1984 e 1991. Além de compor com diversas parcerias, teve suas canções interpretadas por nomes como Belchior e Marisa Monte, e conjuntos, como Barão Vermelho. Publicou seus primeiros livros de poesia ainda na década de 1980, quando também editou revistas literárias e participou de mostras de caligrafia. Em 1992, inicia carreira musical solo, lançando, em média, um novo disco a cada dois anos. Ao lado de Marisa Monte e Carlinhos Brown, lança, em 2002, o CD e DVD “Tribalistas” – um grande sucesso de público, com mais de 1,5 milhão de cópias vendidas. Suas canções já foram utilizadas em diversos filmes e compõem a trilha sonora do espetáculo de dança “O Corpo” (2000) do renomado Grupo Corpo. Para além da carreira como músico e poeta, Antunes também participa de diversas mostras de artes visuais e performáticas, no Brasil e no exterior, atuando como expositor, performer e curador. Trabalhou em parceria com importantes nomes da música brasileira, como Gilberto Gil, Jorge Ben Jor, Pepeu Gomes, Alice Ruiz, Marina Lima e Roberto Frejat.

Organização

A organização do Festival Literário de Votuporanga – FLIV 2018 é da Prefeitura de Votuporanga, com execução da Associação Paulista de Amigos da Arte (APAA) e promoção da TV TEM, afiliada da Rede Globo. O evento conta com o patrocínio da Facchini; co-patrocínio da Unifev, Caixa Econômica Federal, Cofco International, Senac e Porecatu Supermercados; apoio da Vikstar, Cantoia Figueiredo, Starb Alimentação, Sicredi, Marão Seguros, Fiorilli, Pollus, Santa Cruz Supermercados e Câmara Municipal de Votuporanga com a colaboração da Poiesis – Organização Social de Cultura, Casa das Rosas, SP Leituras e Ponto MIS. Para mais informações sobre o festival, acesse o site: www.flivotuporanga.com.br ou a fanpage: www.facebook.com/flivotuporanga.