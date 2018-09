BOMBEIRO SANGUE BOM:- Votuporanga fica em segundo lugar no Estado

A campanha de doação de sangue Bombeiro Sangue Bom foi destacada pelo vereador Giba Oliveira, que apresentou voto de congratulação à corporação na manhã desta segunda-feira.

Em evento realizado na sede do posto do Corpo de Bombeiros de Votuporanga, o vereador Giba fez a entrega do voto de congratulação à corporação, em nome do comandante regional dos Bombeiros, – capitão Alex Brito de Moura.

De acordo com o vereador, o Corpo de Bombeiros promoveu a 14ª edição da campanha “Bombeiro Sangue Bom”, que contou com a participação de todos os Postos do Estado, e teve como intuito suprir a demanda dos bancos de sangue, bem como estimular a população para o ato de amor ao próximo.

A campanha foi realizada em Votuporanga durante o mês de junho, e com o empenho de todo o efetivo do Posto de Bombeiro local, houve um grande número de doações de sangue, ressaltando que foi o período em que houve mais coletas no posto de coleta de sangue de Votuporanga.

“É válido destacar que o ato de doar sangue é um gesto nobre de amor ao próximo, pois é capaz de salvar muitas vidas, e é essa a ideia desta campanha, pois, um bombeiro dedica-se a salvar vidas sem distinção, e tal gesto reforça a importância da sua profissão perante a sociedade”, ressaltou Giba.

De acordo com o vereador, em número de doações, o Posto de Bombeiro de Votuporanga ficou em 2º lugar dentre as cidades participantes.

Desta forma, o vereador destaca justa a homenagem desta Casa Legislativa, ressaltando a importância de um simples gesto de solidariedade que pode salvar muitas vidas.

“Nesse sentido, apresentamos a presente propositura no sentido de que seja consignado em ata, Voto de Congratulação ao EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE VOTUPORANGA pelo nobre gesto de participação na 14ª edição da campanha “BOMBEIRO SANGUE BOM”, ficando em segundo lugar no número de doadores dos Postos de Bombeiro do Estado de São Paulo”, reforçou o vereador.

Além do autor da homenagem, dos bombeiros e do comandante Brito, também participou a responsável pelo posto do Banco de Sangue de Votuporanga, Cássia Hernandes.