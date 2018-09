Cavinho se despede do Campeonato Paulista sub-17 com vitória

Time ficou em terceiro lugar no grupo 1 e treinador enxerga saldo positivo

Na manhã do último sábado (1), o sub-17 do Votuporanguense derrotou a equipe do Osvaldo Cruz pelo placar de 1 a 0 no Estádio Breno Ribeiro do Val, em Osvaldo Cruz. A partida marcou o fim da segunda fase e da trajetória do Cavinho no Campeonato Paulista sub-17 deste ano. Victor Gasques fez o gol da vitória da Alvinegra.

O Votuporanguense se despede do Campeonato com seis pontos e na terceira posição do grupo 1. A classificação ficou com o São Paulo em primeiro, com 15 pontos e o São Bernardo em segundo, com 10 pontos. Osvaldo Cruz foi o quarto colocado com 4 pontos.

O técnico Murilo Lopes falou sobre a participação da equipe na competição:

“Vejo como uma participação positiva. Depois de sete anos o clube retornou com a categoria sub-15 e 17 resolvendo em cima hora, poucos dias antes do início da competição e nós fizemos todo o esforço possível para juntar os meninos que conhecemos há muito tempo. Eu faço um balanço positivo, principalmente no sub-17, que é uma categoria mais próxima do profissional, onde classificamos para a segunda fase onde fizemos uma boa campanha, deixando também alguns meninos à disposição do time profissional com potencial para serem aproveitados em breve. Foi uma ótima participação e espero que esse projeto tenha sequência” disse o treinador da equipe de base.

O foco de clube agora fica todo na Copa Paulista, onde é vice-líder do grupo 1 e enfrenta o Mirassol, terceiro colocado, fora de casa na quarta-feira às 20h00.