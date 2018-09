Cristiano Ronaldo disputará prêmio de melhor do mundo com Modric e Salah

Fifa anuncia finalistas ao prêmio The Best, e argentino, detentor de cinco troféus, fica fora de trio pela primeira vez desde 2007. Vencedor será divulgado no dia 24 de setembro, em cerimônia em Londres

Acostumado a travar um duelo particular com Messi pelo posto de melhor jogador do mundo há mais de 10 anos, Cristiano Ronaldo terá rivais diferentes em 2018. A Fifa anunciou nesta segunda-feira os três finalistas ao prêmio The Best, com o português, atual vencedor, indicado para disputar o troféu contra o croata Modric e o egípcio Salah. É a primeira vez que o camisa 10 do Barcelona fica fora da final desde 2007.

Eleito o melhor do mundo nas duas últimas temporadas e único detentor do troféu The Best (criado em 2016), Cristiano Ronaldo é cotado como um dos favoritos ao prêmio por conta da conquista do tricampeonato da Liga dos Campeões com o Real Madrid. O desempenho individual do jogador na Copa do Mundo, com direito a hat-trick diante da Espanha, também o impulsiona na disputa, apesar da queda dos lusos nas oitavas de final.

Modric, por sua vez, é considerado um nome forte justamente por ter participado da mesma conquista no Real com Cristiano, mas tem o diferencial de ter ido à final da Copa do Mundo após uma campanha surpreendente com a Croácia. O meia foi eleito melhor jogador do Mundial pela Fifa.

Salah fecha a lista de indicados por conta de uma temporada fantástica com a camisa do Liverpool, que chegou à final da Liga dos Campeões. O egípcio marcou 46 gols em 54 partidas pelos Reds e por sua seleção nacional, que fracassou e caiu na primeira fase da Copa do Mundo.

O mesmo trio disputou o troféu de melhor jogador do futebol europeu, concedido pela Uefa, e Modric acabou levando a melhor na disputa – que contou com votos de jornalistas e treinadores das nações filiadas à entidade. Cristiano Ronaldo nem mesmo compareceu à premiação em Mônaco, e seu agente deixou clara a insatisfação pela escolha pelo croata.

A escolha dos concorrentes ao The Best ocorre através de votação entre jornalistas das nações filiadas à Fifa, capitães e treinadores das seleções mundo afora. O público também participa da escolha em votação no site oficial da entidade. As categorias têm peso igual na soma final. Cada eleitor indica os atletas que considera os três melhores do mundo na última temporada, atribuindo cinco pontos ao primeiro colocado, três ao segundo e um ao terceiro. O vencedor é aquele que tem maior soma no final.

A Fifa havia anunciado, em julho, os 10 indicados ao prêmio – deixando o brasileiro Neymar de fora. Além de CR7, Modric e Salah, a lista conta com Kevin de Bruyne (Manchester City e Bélgica), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid e França), Eden Hazard (Chelsea e Bélgica), Harry Kane (Tottenham e Inglaterra), Kylian Mbappé (PSG e França), Lionel Messi (Barcelona e Argentina) e Raphael Varane (Real Madrid e França).