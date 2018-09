Felipão põe Palmeiras na briga pelo título brasileiro

Técnico pede que volante apenas jogue futebol; Verdão está a seis pontos do líder.

O técnico Luiz Felipe Scolari, o Felipão, vai escalar os reservas do Palmeiras no clássico contra o Corinthians, no próximo domingo, às 16h, na arena do Verdão, pelo Campeonato Brasileiro.

Após a vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense, neste domingo, em Santa Catarina, o Palmeiras ficou apenas seis pontos atrás do líder São Paulo. Felipão disse o time vai brigar pelo título nacional, mas, neste momento, dará prioridade os mata-matas na Copa do Brasil e Taça Libertadores.

“Estamos disputando o Brasileiro com a intenção de chegar lá na frente, mesmo que às vezes eu altere cinco ou seis posições. Temos jogadores que jogam muito bem. Vamos brigar pelo Brasileiro, sim, mas desde já quero dizer a vocês que, no jogo antes de Copa do Brasil e Libertadores, que são mata-matas, vamos mudar a equipe. Vamos jogar com o Corinthians com uma equipe diferente da que vamos jogar contra o Cruzeiro. Minha torcida já sabe e os dirigentes já sabem como é que vamos fazer no Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores” explicou Felipão.

O Palmeiras chegou aos 40 pontos, em quinto lugar, com a vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense. Dos rivais diretos, apenas o Grêmio, também com 40, venceu na rodada. O São Paulo empatou com o Fluminense e foi a 46. O Internacional ficou no 0 a 0 com o Cruzeiro e subiu para 43, enquanto o Flamengo perdeu para o Ceará e parou nos 41.

Scolari falou pela primeira vez sobre a polêmica que envolveu Felipe Melo, expulso logo aos três minutos da partida contra o Cerro Porteño, pela Libertadores. O técnico reforçou que espera que o meio-campista apenas jogue futebol, como fez contra a Chape, dando assistência para Hyoran abrir o placar.

“Felipe Melo é um grande jogador. Vamos conversar sempre que pudermos para que ele jogue futebol e que apresente essa condição técnica que apresentou no jogo de hoje. É isso que o Palmeiras necessita. Não queremos mais que o Felipe seja lembrado por isso ou aquilo, mas, sim, pelo futebol. Tomara que continue e que a gente tenha essa sintonia com ele”