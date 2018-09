Junior Marão declara apoio a Floriano Pesaro

O ex-prefeito de Votuporanga, Junior Marão, decidiu apoiar e ser o maior incentivador à reeleição do deputado federal Floriano Pesaro na cidade e região.

Desde o lançamento oficial da campanha de Pesaro em Votuporanga, realizada no dia 18 de agosto na ACV (Associação Comercial de Votuporanga), Junior declarou abertamente seu apoio. Desde então, uma forte aliança foi formada com as principais lideranças locais.

A amizade entre Junior Marão e Floriano é antiga. Quando era prefeito, Junior contou com o apoio de Floriano em diversas áreas para o desenvolvimento de Votuporanga, entre elas, para contatar patrocinadores para o FLIV (Festival Literário de Votuporanga). Além disso, Junior trouxe Floriano também para participar de vários eventos na cidade, entre eles, Congresso da Educação, Oba Festival, Expô/Fisav, entre outros eventos.

Vale destacar que Floriano também recebeu apoio declarado dos ex-prefeitos Pedro Stefanelli e Atílio Pozzobon, e do deputado estadual Carlão Pignatari.

Apoio

Junior explica que optou não ser candidato a deputado federal para ficar mais perto da família, especialmente dos três filhos que ainda são pequenos.

O ex-prefeito decidiu apoiar Floriano por ser um politico honesto, de credibilidade e que ajudou muito Votuporanga nos últimos anos.

Conforme já foi amplamente divulgado, Junior frisou também que Floriano destinou quase R$ 5 milhões de recursos, que foram direcionados para as entidades assistenciais, infraestrutura da cidade, na conquista da Creche do Idoso, e outras áreas.

Por ter sido provedor da Santa Casa de Votuporanga e acompanhar até hoje as lutas e desafios do hospital que em sua grande maioria atende pelo SUS (Sistema Único de Saúde), Junior destaca que Floriano foi o deputado federal que mais ajudou. Foram R$ 1.250.000,00 para aquisições de equipamentos.

Junior explica o motivo de ter escolhido Floriano. “Porque tenho certeza do meu voto. Ele é o mais preparado e, disparadamente, o melhor nome para representar Votuporanga. Por isso eu voto Floriano Pesaro 4544 e conto com seu apoio. Vamos lá, Votuporanga mais forte”.