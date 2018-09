Limites da Internet

Por João Fidélis.

Muito feliz a iniciativa da ABERT (Associação Brasileira de Rádio e Televisão) de propor uma ampla divulgação dos métodos de identificação das notícias que circulam na internet. O objetivo é combater as Fake News, que tanto males causam às pessoas e às empresas. Geralmente as grandes agências noticiosas checam tudo que publicam na internet, se cercando de todos os critérios para não divulgar notícias falsas. Agora no período eleitoral há muita gente disseminando notícias sem fundamento como tática para denegrir a imagem dos concorrentes. Isto precisa ser combatido.

O descarte e a não propagação de boatos e notícias fabricadas ficaria mais fácil se a população fosse orientada a duvidar em princípio destas notícias e procurar fontes seguras para verificá-las. Talvez o maior obstácu-lo esteja no volume exagerado de informações que circulam diariamente na internet e a enorme velocidade que elas se propagam. Aliás a internet é um fenômeno cuja importância e avaliação a nível sociológico está ainda em seus primórdios. O impacto e o caráter de irreversibilidade nas sociedades atuais é tamanho que não há estudos que sintetize tudo que acontece e, todas as mudanças comportamentais que vem a reboque.

Os benefícios que a comunicação instantânea proporcionou são tão extensos e provocaram tantas vitórias nesta batalha da vida humana contra o tempo que há pensadores que sustentam que vivemos em outra era. A era pós-moderna. Como é de conhecimento geral o modernismo teve início no renascimento, passou pelo iluminismo, pela revolução industrial até chegar a esta revolução tecnológica que o mundo vive. Será que esta revolução tecnológica significaria mesmo um divisor de águas, um novo ciclo da humanidade?

Um dos defensores da pós-modernidade , Zygmunt Bauman sustenta que um dos principais aspectos de nova era é a diluição dos valores da comunidade mundial. Para Bauman as instituições estão em crise , assim como o capitalismo falhou em promover a distribuição de renda. Ao contrário , como este sociólogo aponta, ocorreu da década de 60 até os dias atuais uma grande concentração de renda nas mãos de uma minoria. O monetarismo alçou ao poder e à lucratividade constante o setor financeiro, em detrimento do setor produtivo . Estas corporações apoderaram-se do capitalismo e ditam regras através da influência política em muitos países. A especulação gera mais riqueza que a produção , ao mesmo tempo que provoca desemprego e queda na renda da população.

A chamada sociedade líquida dos tempos atuais, que perde cada vez mais seus valores institucionais descobriu uma nova forma de viver com, de interagir com os outros, sem o contato físico, através do mundo virtual. E as pessoas criaram tamanha dependência deste tipo de relacionamento que estão esquecendo de bens adquiridos e cristalizados por uma educação comunitária , e embarcando na onda egocêntrica que as redes sociais capitanearam.

E é justamente a grande adesão à esta nova forma de comunicação associado ao mau uso pelos oportunistas , que lançam mão de factoides para objetivos vis, que preocupa as instituições sérias como a ABERT, que zelam pela ética e a paz social.

Aliás é premente o estabelecimento de limites e de um código ético a ser seguido que sirva como parâmetro para uma legislação punitiva dos abusos que são cometidos na internet. Obviamente nossa legislação tem punido certos abusos contra a privacidade e conteúdos de caráter criminosos , contudo esta legislação ainda precoce precisa ser constantemente reavaliada tendo em vista a liberdade de expressão mais ampla que a internet proporcionou. O objetivo seria não inibir certos espaços que muitos excluídos da mídia conquistou , e o fato que uma possível censura mais rígida tornaria isto inviável e antidemocrático. jofideli@gmail.com