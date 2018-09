Polícia de Votuporanga prende traficantes de drogas de Fernandópolis

Dupla veio buscar cocaína e crack em Votuporanga, mas teve carro interceptado após tentativa de fuga pela Euclides da Cunha

Dois traficantes de Fernandópolis foram presos pela Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga durante a noite de domingo (2). Eles estavam em um carro que tentou fugir da polícia, mas acabaram interceptados na rodovia Euclides da Cunha. Os criminosos vieram pra Votuporanga buscar cocaína e crack para revender em Fernandópolis.

Segundo a ocorrência, durante patrulhamento pelo bairro Vila Paes, visando coibir furtos, roubos e o tráfico de drogas, a equipe avistou um veículo VW/ Gol com placas de Mira Estrela/SP em atitude suspeita, tendo dois homens como ocupantes, pela Avenida Antônio Augusto Paes, cruzamento com a Avenida José Marão Filho.

Eles foram acompanhados pela viatura e a princípio desobedeceram o sinal de parada. Eles seguiram em fuga pela Rodovia SP320, Euclides da Cunha, quando na altura do KM 522, próximo ao Posto Trevão, foram interceptados pela Força Tática. Numa revista pessoal e veicular foram localizados uma porção grande de cocaína que fracionada, renderia 162 pinos da droga para venda a usuários, e uma pedra grande de crack, que se fracionada, renderia mais 275 porções a dependentes químicos, além de dinheiro.

Diante do exposto o condutor do veículo de 19 anos, e o passageiro de 18 anos, ambos com passagens por tráfico enquanto menores, inclusive com passagens pela Fundação Casa, e moradores de Fernandópolis, vieram pra Votuporanga buscar os entorpecentes para serem comercializados naquela cidade.

A dupla do crime foi levada pra Central de Flagrantes, onde foram recolhidos à carceragem, ficando à disposição da Justiça. (Fotos VotuporangaTudo)