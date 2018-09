Policial civil morre ao capotar carro em estrada vicinal entre Marapoama e Elisário

De acordo com o boletim de ocorrência, José Ranieri estava sozinho no veículo e morreu no local. Vítima trabalhava na Polícia Civil de Novo Horizonte.

Um policial civil de 56 anos morreu depois que o carro que ele dirigia capotou na estarda vicinal que liga Marapoama a Elisário (a 143 Km de Votuporanga), região de Catanduva. O acidente foi na madrugada deste domingo (2).

De acordo com o boletim de ocorrência, José Ranieri perdeu o controle da direção e capotou várias vezes. Ele estava sozinho e morreu no local, informou a polícia. Ranieri trabalhava na Polícia Civil de Novo Horizonte.