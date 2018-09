Ronaldo é apresentado como novo dono do Real Valladolid

Ex-jogador assume controle do clube ao comprar 51% das ações, ocupando cargo de presidente do conselho; antigo presidente segue no cargo

Novo dono do Valladolid, Ronaldo foi apresentado oficialmente, nesta segunda-feira. O ex-jogador comprou 51% das ações da equipe, o que rendeu o controle do time espanhol. Com um discurso baseado em trabalho em equipe, o ex-atacante da seleção brasileira pediu o apoio de todos para o fortalecimento da instituição.

“Quero que todos façam parte deste clube e convido os torcedores a participarem desse projeto. Dando ideias, opiniões, críticas e esperanças. Quero que façam parte do presente e do futuro do Real Valladolid. Contem com a gente para fazer o Real Valladolid se consolidar na primeira divisão e seguir construindo sonhos. Com a união de todos, tenho certeza que será muito difícil ganhar da gente” disse Ronaldo.

Ronaldo será presidente do conselho no clube, mantendo Carlos Suárez na presidência da instituição. A presença do brasileiro no Valladolid foi comemorada pelo mandatário, que vê o acontecimento como o início de uma nova era na equipe espanhola.

“Hoje é um ponto de partida. A chegada de Ronaldo coloca o Real Valladolind no mapa e vai fazer o clube dar um salto de qualidade” disse Suárez.

De acordo com Ronaldo, a ideia é manter os que já atuam no clube, visando um desempenho mais competitivo e transparente para a promoção do crescimento do Valladolid.

“Contamos com os melhores membros para cumprir nossos objetivos, que não vão ficar aqui, porque queremos crescer até onde nossas esperanças permitirem. Essa nova gestão será definida por quatro palavras: competitividade, transparência, revolução e social. Contaremos com o amigos Carlos Suárez e com todos que vêm trabalhando aqui” disse Ronaldo.

Segundo o jornal”El Norte de Castilla”, Carlos Suárez, aceitou vender o clube por cerca de 30 milhões de euros (R$ 141 milhões). Carlos é dono de 60% das ações, apesar de o ex-jogador ter comprado 51%. Ainda de acordo com a publicação, Ronaldo não desembolsará o valor de forma integral, optando por dividir o pagamento da aquisição dos títulos por vários anos.

Ex-jogador de basquete, Carlos Suárez comprou o Valladolid em 2011, embora tivesse assumido a presidência 10 anos antes. No entanto, nunca escondeu o desejo de, um dia, repassar suas ações. Ele teria visto em Ronaldo a mesma paixão que ele tem pelo clube.