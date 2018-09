Senac Votuporanga realiza 2º Simpósio de Gestão e Negócios

Evento gratuito será nos dias 10 e 11 de setembro; busca contribuir com o desenvolvimento de pessoas e empresas

O Senac Votuporanga realiza, nos dias 10 e 11 de setembro, o 2º Simpósio de Gestão e Negócios. Com participação gratuita, o objetivo do evento é contribuir e impactar diretamente no desenvolvimento de pessoas e empresas, em meio a um mundo onde há inúmeros desafios quando o assunto é negócios.

A programação será composta por duas palestras, sempre das 19h30 às 22 horas. No primeiro dia (10/9), Patrícia Nossa, especialista em direito e processo do trabalho, falará sobre as mudanças da reforma trabalhista e os impactos para as empresas. Entre os assuntos estão: alterações nos intervalos, jornada, trabalho intermitente e autônomo, férias, salário, contribuição sindical e teletrabalho.

Já no dia 11/9, Marcelo Fassa, mestre em administração e marketing, traz para debate o tema Marketing: erros e acertos, abordando formas de como manter a empresa na memória dos clientes.

Para a gerente do Senac Votuporanga, Eliane Baltazar Godoi, o evento é de extrema importância para empresários, profissionais e estudantes da área. “Buscamos capacitar gestores com um olhar para o futuro, pensando sempre em inovação. Iniciativas como essas estimulam a atualização profissional, o que é essencial para quem atua ou pretende ingressar na área de gestão e negócios.”

As inscrições para participar do 2º Simpósio de Gestão e Negócios podem ser realizadas, gratuitamente, no Portal Senac www.sp.senac.br/votuporanga.

Serviço:

2º Simpósio de Gestão e Negócios

Data: 10 e 11 de setembro de 2018

Palestras:

Reforma Trabalhista: principais aspectos e os impactos práticos

Data: 10 de setembro de 2018

Horário: das 19h30 às 22 horas

Marketing: erros e acertos

Data: 11 de setembro de 2018

Horário: das 19h30 às 22 horas

Senac Votuporanga

Endereço: Rua Guaporé, 3.221 – Nova Boa Vista – Votuporanga/SP

Informações e inscrições: www.sp.senac.br/votuporanga

Participação gratuita