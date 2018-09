Votuporanga comemora pontuação acima da média nacional no IDEB

Índice mostra bons números obtidos pelas escolas do município na avaliação da Prova Brasil, realizada em 2017.

O Ministério da Educação divulgou, na manhã desta segunda-feira (3/9), o resultado do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), mostrando bons números obtidos pelas escolas do município na avaliação da Prova Brasil, realizada em 2017.

Nos primeiros anos do ensino fundamental, a rede municipal de ensino de Votuporanga alcançou a nota 6,8, evoluindo em comparação com o índice de 2015, quando registrou 6,6. O indicador municipal está acima das médias estadual (6,5) e nacional (5,6) para os primeiros anos e, segundo o Governo Federal, se equipara ao de países desenvolvidos.

A nota obtida por Votuporanga também fica acima da meta estipulada pelo Brasil para 2022, que é de 6,0. “Hoje comemoramos um índice excelente que comprova a qualidade do ensino de nossas escolas e a dedicação dos professores com nossos alunos. O crescimento precisa ser constante e conseguimos isso. Votuporanga se destaca e estamos muito felizes com esse resultado”, comemorou o Prefeito João Dado.

Na tarde desta segunda-feira, o prefeito participou de um evento especial preparado pela Secretária da Educação, Dra. Encarnação Manzano, para apresentar os números aos Diretores de cada escola e homenageá-los.

“Vocês e suas equipes são os maiores responsáveis por este resultado. Essa conquista é um conjunto de fatores. Entre os destaques, cito a adaptação das escolas contra incêndio, reforma de algumas das unidades que já fizemos, valorização dos cargos concursados feita com a reestruturação organizacional recomendada pelo Tribunal de Justiça, a realização do Congresso Internacional de Educação e muitas outras benfeitorias”, discursou o Prefeito.

A Secretária da Educação complementou ainda dizendo que Votuporanga “tem escolas com excelência em material didático, lousas digitais, ar condicionado em todas as salas de aula, merenda de qualidade e constante investimento em tecnologia e capacitação”.

IDEB

O Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) é um indicador geral da educação nas redes privada e pública. Para chegar ao índice, o MEC calcula a relação entre rendimento escolar (taxas de aprovação, reprovação e abandono) e desempenho em português e matemática na Prova Brasil, aplicada para crianças do 5º e 9º ano do fundamental e do 3º ano do ensino médio.

O índice é divulgado a cada dois anos e tem metas projetadas até 2021, quando a expectativa para os anos iniciais da rede estadual é de 6,0. Assim, para que o Ideb de uma escola ou rede cresça é preciso que o aluno aprenda, não repita o ano e frequente as aulas.