5 dicas para limpar sua casa e ficar livre das alergias

Limpar a casa corretamente é fundamental para viver em um ambiente aconchegante e higiênico. Mas o assunto deve ser redobrado para quem possui alergia. Pó, ácaros e pelos de animais são alguns dos principais alérgenos domésticos e que podem desencadear problemas respiratórios e alergias. Abaixo, confira cinco dicas para manter sua casa limpa e diminuir essas crises alérgicas.

1 – Mantenha o ambiente arejado

Uma das principais soluções para manter a casa livre de poeira, pelos e sujeira é deixar o ambiente muito bem arejado. Para isso, deixe janelas abertas e facilite a circulação do ar. Outra dica é deixar os móveis em posições que recebam a luz do sol para combater a umidade. Dessa forma, você diminui a possibilidade do surgimento de ácaros e fungos.

2 – Evite vassouras

As vassouras ou espanadores são vilões para quem possui alergia, porque espalham a sujeira e levantam o pó para o alto. Portanto, ao limpar o chão, prefira um pano úmido ou até mesmo um aspirador de pó portátil.

3 – Cuidado com tapetes, carpetes e cortinas

Carpetes não são uma boa escolha para quem tem alergia. Apesar de poderem ser higienizados, eles podem acumular algumas partículas de sujeira. No caso dos tapetes, depois de serem lavados, devem ser secos no sol, para evitar o acúmulo de poeira e surgimento de ácaros.

Para o piso, prefira revestimentos lisos como cerâmica ou porcelanatos, que são mais fáceis de limpar e não soltam pó, como pode acontecer com as madeiras. As cortinas também devem ser lavadas frequentemente. O ideal é nem utilizá-las em lares em que residem pessoas sensíveis aos alérgenos domésticos.

4 – Opte por materiais antialérgicos

Travesseiros, roupas de cama e colchão precisam receber atenção redobrada com os materiais. Quando for comprar esses itens, verifique se os materiais são antialérgicos – em casos em que há um problema alérgico como bronquite ou rinite, isso passa a ser fundamental. Troque e lave a roupa de cama com frequência e deixe-a no sol para secar, evitando que ela absorva umidade.

5 – Verifique o aparecimento de bolor e mofo

Fique atento ao surgimento de bolor principalmente nos banheiros. Esse ambiente é muito úmido, o que pode colaborar para o aparecimento de fungos que causam manchas escuras esverdeadas na parede. Esse bolor é extremamente nocivo à saúde.

Em armários e guarda-roupas, é comum o surgimento de mofo, já que são locais fechados e ventilação. O importante é que sejam higienizados semanalmente. Em guarda-roupas, evite amontoar muitas peças