Anitta dá bronca em fãs brigando em show: ‘Papel de idiota’

Pisou! Cantora mandou o recado e foi ovacionada pela plateia

Anitta não tem papas na língua na hora de mandar recado e, desta vez, não seria diferente! Ao ver dois homens brigando no camarote de seu show em Florianópolis, no último domingo (2), a cantora parou o show e deu uma bronca neles na frente de todo mundo.

“Com o país do jeito que está, vocês são privilegiados de estarem em uma festa, no camarote, bebendo… e estão arrumando briga com os outros, gente?! Vão dormir! Vão para casa dormir! Vocês não têm o que fazer? Sério! Não é bonito, não é legal. É podre, é horrível”, desabafou a musa, que foi aplaudida e ovacionada pelo público.

Anitta pisou com seu discurso e não parou por aí. Ela fez questão de dar uma bela de uma lição nos dois briguentos.

“Não interessa quem ganhou, quem perdeu, quem está errado, quem não está… É ridículo! Tem gente em casa querendo ter dinheiro para sair na rua e vocês estão aqui, fazendo esse papel de idiota. Acho muito absurdo, gente. Isso acaba com a festa de todo mundo, acaba com o show das pessoas que vieram se divertir. Não adianta nada vocês terem dinheiro na carteira para pagar esse camarote, e fazer esse papel de idiota. Que não pague! Que não venha! Que faça em casa um papelão desses!”, finalizou.