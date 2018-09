Daniel fará show para a Santa Casa de Jales

Daniel irá apresentar o projeto “Meu Reino Encantado”, além dos principais sucessos da carreira de 30 anos.

O cantor Daniel irá se apresentar no dia 14 de setembro em um show beneficente para a Santa Casa de Jales (SP). Os ingressos avulsos, mesas e espaço lounge já estão sendo vendidos.

O show será no Villa Rocca e a abertura ficará por conta da dupla Zé Vitor e Matheus a partir das 20h. Os interessados em comprar os ingressos podem entrar em contato no setor de captação de recursos da Santa Casa pelo telefone (17)3622-5003.

Segundo a Santa Casa, o cantor doou parte do cachê para a instituição. Daniel irá apresentar o projeto “Meu Reino Encantado”, além dos principais sucessos da carreira de 30 anos. Haverá também as novas canções, como o trabalho “Discurso Ensaiado”.

Turnê 2018

Os shows deste ano trazem as releituras de João Paulo & Daniel. A apresentação segue para os palcos do Brasil tem novos arranjos em canções já consagradas pelo público, e traz diferentes fases do repertório do artista.

Músicas como “Minha Estrela Perdida”, “Estou Apaixonado” e “Só dá você na minha vida” são complementares às da nova fase: Amores Seletivos, Inevitavelmente e Discurso Ensaiado- canções do mais recente CD de Daniel que ganhou o Grammy Latino em 2017.