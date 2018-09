Faleceu nesta segunda-feira (3), às 16h, João Rodrigues Mariano, o “Joãozinho Garçom”. Ele deixa as filhas Cinthia Mariano, casada com Julio Margi e Taísa Mariano, além de um neto. Joãozinho foi garçom do Lanchopão e do Arnaldus Café (Galeria Laranjão); atualmente trabalhava como diarista.

O seu corpo será velado no Velório Municipal de Votuporanga, a partir das 9h30, desta terça-feira, e o sepultamento ocorrerá às 16 horas, no Cemitério Parque Jardim das Flores.