Fernanda Montenegro participa de ensaio para Vogue

Atriz será um dos destaques da edição do mês de setembro da revista

Fernanda Montenegro foi escolhida para abrilhantar o conteúdo da revista Vogue Brasil do mês de setembro. Conhecida por ser a Grande Dama da dramaturgia brasileira, seja na televisão, cinema ou teatro, a diva preferiu ser o mais discreta possível no ensaio fotográfico.

Em um bate papo leve e descontraído, Fernanda trará à tona de forma extremamente profissional e atenciosa sua brilhante carreira. Já nos cliques, a diva esbanjou disposição e alegria.

O resultado com certeza foi surpreendente, afinal estamos falando de uma das atrizes mais renomadas em nosso País. Aos 88 anos de idade, ela preferiu aderir uma beleza sutil e discreta, porém com extrema atenção nos mínimos detalhes.

“É uma mulher cheia de referências com um nível de segurança incrível. No rosto e cabelo, ela sugere, indica e explica todos os porquês em cada escolha. Fernanda Montenegro não gosta de exageros, é equilibrada e, ao mesmo tempo, me incentivou a produzir a minha arte em rosto e cabelo durante o ensaio para a revista Vogue”, explicou o beauty artist Léo Ferreira.

Ferreira ainda fez questão de explicar as escolhas de Fernanda para os cliques. Segundo o profissional, foi uma honra para ele realizar um trabalho de tanto prestigio com alguém que não esteve lá só para um ensaio, mas também para ensinar todos os presentes.

O exemplar chegou às bancas no dia 31 de agosto, e em poucos dias já foi um sucesso de vendas, afinal, todos têm curiosidade de saber o resultado de um trabalho único feito pela Revista com uma pessoa de grande nome como Montenegro.