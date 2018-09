Motociclista morre  atropelado em Três Fronteiras

Carro bateu na traseira da motocicleta que Janes Gonçalves de Alcântara, de 29 anos, pilotava. Ele caiu da moto e foi atropelado por outro veículo.

Um motociclista de 29 anos morreu após ser atropelado na Rodovia Euclides da Cunha, em Três Fronteiras (SP), na manhã desta segunda-feira (3).De acordo com as informações da Polícia Rodoviária, Janes Gonçalves de Alcântara trafegava sentido Santa Fé do Sul (SP) a Jales (SP) quando um carro atingiu a traseira da moto.

Com a batida, ele caiu da moto e foi atropelado por um outro veículo que trafegava no trecho. Janes morreu no local do acidente.