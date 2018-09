Pedrinho vira maior finalizador do Corinthians

Meia-atacante lidera Timão no quesito e é premiado com seu primeiro gol no Brasileirão

Válvula de escape de um Corinthians que tem sofrido para criar chances e fazer gols no Campeonato Brasileiro, Pedrinho é quem tem chamado a responsabilidade para tentar assustar os goleiros adversários.

Hoje titular e peça fundamental no sistema tático proposto pelo Corinthians, Pedrinho é o jogador alvinegro com mais finalizações neste Brasileirão – e foi premiado com seu primeiro gol no campeonato, no sábado passado, contra o Atlético-MG.

Gol do Corinthians! Pedrinho chuta de fora da área e abre o placar contra o Atlético-MG

Pela 23ª rodada do Brasileirão, Pedrinho entra em campo pelo Corinthians contra o Ceará, nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília), em Fortaleza, com 31 finalizações em 19 partidas disputadas.

Ángel Romero, segundo colocado na lista, tem 23 arremates a gol, apenas nove certos. O terceiro ainda é Rodriguinho, mesmo negociado há mais de um mês.

Logo depois vem Roger, contratado para ser o artilheiro do time: foram 18 finalizações em 13 jogos. Apenas quatro certas.

A liderança de Pedrinho na relação de finalizadores do Corinthians não se deu por acaso. Desde a parada para a Copa do Mundo, o meia-atacante tem sido cobrado pela comissão técnica para se aproximar da área e arriscar mais sempre que encontrar brechas.

Ainda em julho, fez um gol em amistoso contra o Cruzeiro, em Itaquera, quando se posicionou quase como um centroavante na área. Depois daquela partida, reconheceu que precisava melhorar nesse quesito:

“Sei que eu fazia grandes jogadas, mas, muitas vezes, não resultava em números, em gols. É procurar jogar mais perto do gol para isso acontecer mais. Sempre quero fazer gol, é gostoso, e importante.”

Num time em que os centroavantes não conseguem se firmar, Pedrinho passa a ser arma cada vez mais utilizada no setor ofensivo. O Corinthians, aliás, é o terceiro time que menos finaliza no Brasileirão: são 212 chutes a gol, acima apenas de América-MG e Chapecoense.