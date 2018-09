Recepcionista de hotel dá pauladas em ladrão

Circuito de segurança do estabelecimento registrou a ação. Polícia foi acionada e prendeu o suspeito em flagrante.

O recepcionista de um hotel reagiu a uma tentativa de roubo ao dar pauladas em um ladrão. O caso foi registrado em General Salgado (SP) durante o fim de semana e o circuito de segurança do estabelecimento registrou a ação.

Nas imagens é possível ver o suspeito encapuzado entrar no hotel com uma faca na mão e anunciar o assalto a um recepcionista. No entanto, o homem pegou um pedaço de madeira e bateu no criminoso.

Depois de levar pelo menos quatro pauladas, o ladrão fugiu. Em seguida, a polícia foi acionada e o suspeito foi encontrado e preso em flagrante.