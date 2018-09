Sala de aula pega fogo em escola de Jales

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou em uma sala de informática e o prédio foi evacuado por medida de segurança.

Uma escola no bairro Alto do Ypê pegou fogo na manhã desta terça-feira (4) em Jales (SP) e vários alunos tiveram que sair para a rua por causa das chamas e da fumaça. O incêndio teria começado em uma sala na Escola Estadual Juvenal Giraldelli.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou em uma sala de informática e o prédio foi evacuado por medida de segurança. O fogo começou pouco antes das 8h e os alunos já estavam dentro da escola.

Alguns estudantes passaram mal e pelo menos sete tiveram de ser atendidos por equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros e encaminhados para UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) da cidade.

“Os atendimentos foram mais pelo estresse causado, são alunos de 7 a 11 anos, os funcionários da escola tiraram rapidamente os alunos, sem nenhuma queimadura ou inalação de fumaça. Os atendimentos foram mais pelo nervosismo”, afirma o socorrista Vandré Roma Missoni.

A rua em frente a escola foi interditada e ficou cheia de alunos assustados. As aulas foram suspensas nesta terça-feira devido à fumaça e a polícia vai investigar as causas do incêndio.

Mais de 400 alunos estudam no local, sendo que na parte da manhã são 300 trezentos.

Em nota, a Diretoria Regional de Ensino de Jales informa que, assim que foi identificado fogo, os bombeiros foram acionados. A diretoria registrou um boletim de ocorrência e o dia de aula será reposto. A diretoria também vai providenciar a reposição do material danificado.