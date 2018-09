São Paulo está entre os destinos mais procurados pelos turistas

Dados são da agência de viagens ViajaNet

De acordo com dados da agência de viagens online ViajaNet, a metrópole paulistana é a mais procurada pelos turistas no Brasil. A ferramenta QuandoViajar indica que agosto é o mês mais barato para adquirir passagens aéreas para São Paulo e conhecer a cidade. O mais importante centro econômico do Brasil – e quiçá da América Latina – traz consigo uma oferta cultural impressionante e atividades para todos os gostos.

Para se ter uma ideia da imensidão da metrópole, são 101 museus, 282 salas de cinema, 146 bibliotecas e cerca de 40 centros culturais. Quando se fala em gastronomia, são mais de 15 mil restaurantes e 20 mil bares, entre as opções mais simples e sofisticadas da América Latina.

Quem gosta de vida noturna agitada pode ir para os bairros da Barra Funda e Vila Madalena, ou para a região da Rua Augusta. Esses locais são símbolo de festividade e diversão. Os estilos musicais são variados – de rock e pop a música sertaneja, pagode, samba e música eletrônica. Em 2014, o colunista Mark Manson, da CNN, colocou a cidade como um dos 10 melhores locais para diversão noturna.

A Avenida Paulista é parada obrigatória para quem vai para São Paulo. Por ali se encontram o Museu de Arte de São Paulo (Masp), dono de uma das principais coleções de arte do planeta, o Parque Trianon e o Itaú Cultural, além da Casa das Rosas – um jardim em meio à selva de pedra formada pelos prédios que circundam a cidade. Também não deixe de conhecer o recém-inaugurado Sesc Paulista, com atrações culturais durante o ano todo, espaços de convivência com pufes e um mirante com um café para apreciar os contornos da metrópole.

No Itaim Bibi você encontra o MIS (Museu da Imagem e do Som), além do Jockey Club, com as corridas de cavalo. A região também é repleta de lojas de grife e de cafés, onde podem ser apreciados diversos quitutes. No Brooklin você pode visitar casas de show que trazem os melhores artistas do Brasil, como Credicard Hall e Tom Brasil. Para atividades ao ar livre, passe pelo Parque Burle Marx, considerado um patrimônio histórico-cultural de São Paulo.

Bares e restaurantes famosos são o forte de Pinheiros, onde você também pode visitar o Instituto Tomie Ohtake e o Sesc Pinheiros. Outro local que você não pode deixar de conhecer é a famosa Praça do Pôr do Sol. Outras atrações famosas da cidade são o Parque do Ibirapuera, o Museu de Arte Contemporânea (MAC), o Museu de Arte Moderna (MAM), o Museu Afro Brasil (MAB), a Pinacoteca do Estado de São Paulo, a Rua 25 de Março e o Mercado Municipal, no Centro.