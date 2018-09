Senac realiza atividades culturais dentro do FLIV 2018

Unidade preparou feira de troca de livros e oficinas gratuitas; festival acontece de 7 a 16 de setembro

O Senac Votuporanga preparou uma série de atividades gratuitas dentro da programação do Festival Literário de Votuporanga – FLIV 2018, de 7 a 16 de setembro, no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”.

Durante os 10 dias, a unidade realizará, com a equipe da biblioteca, a feira de troca de livros, com gibis e exemplares da Editora Senac São Paulo, doados especialmente para essa ação.

Além da feira, o Senac também preparou quatro oficinas: Jornada Literária, com contação de história para crianças de 5 a 12 anos; Análise Poética da Fotografia, em um passeio guiado pela docente Ester Alkimim; Grafite – um instrumento de arte e expressão de cores e poesia, atividade comandada pelo docente Edgard Andreatta, com o objetivo de levar cultura ao público por meio da arte do grafite; e Realidade Virtual Aplicada à Educação Digital, onde o docente Marcos Ferreira potencializará o processo de aprendizagem por meio da tecnologia, aumentando o nível de imersão do aluno durante o estudo.

“Para o Senac é motivo de orgulho e satisfação ser novamente parceiro de um dos maiores eventos literários do Brasil. Nosso papel é fomentar a cultura e estimular o acesso à leitura, principalmente entre os jovens e as crianças, levando arte e cultura para o público”, ressalta Eliane Baltazar Godoi, gerente do Senac Votuporanga.

Festival Literário de Votuporanga – FLIV 2018

O FLIV é uma realização da Prefeitura de Votuporanga, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA). Em sua 8ª edição, o festival homenageia o músico, compositor e escritor, Arnaldo Antunes.

Neste ano, o objetivo é discutir a literatura em inúmeras plataformas. Na programação estão previstas cerca de 200 atividades entre oficinas, workshops, contações de histórias, sessões de cinema, apresentações musicais e teatrais, além de danças urbanas, capoeira, yoga, ballet aéreo e slackline.

O Festival Literário de Votuporanga – FLIV 2018 tem participação gratuita e acontece de 7 a 16 de setembro, no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, localizado na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, 3.112 – Jardim Alvorada.