Vereador Meidão destaca Web TV Gazeta

Durante a sessão ordinária realizada nesta segunda-feira, dia 3, a Câmara Municipal de Votuporanga, através do vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso, usou a tribuna legislativa para destacar o novo canal de comunicação pela internet: a Web TV Gazeta de Votuporanga.

Em seu pronunciamento, Meidão destacou que Votuporanga vivencia um momento de grande crescimento em todos os aspectos, sendo que, a cada dia se consolida como líder regional graças ao empenho das autoridades constituídas bem como de todos aqueles que aqui investem através de seus respectivos empreendimentos.

Ressaltou ainda que, sem dúvida nenhuma, a internet é o meio de comunicação mais rápido e de maior abrangência, tornando-se o meio mais usado devido à praticidade de ter notícias do mundo inteiro em poucos instantes.

Nesse sentindo, o site Gazeta de Votuporanga, através de sua equipe de jornalistas JOCIANO GAROFOLO, STEPHANY BARBARÁ, RICARDO DIAZ e LUCIANO BAZI procura sempre levar de forma rápida e dinâmica os fatos que acontecem em Votuporanga e região, com o intuito de manter a população atualizada em tempo real dos acontecimentos seja no âmbito político, social, policial, econômico, entre outros temas.

O vereador destaca que uma ferramenta muito utilizada pela equipe Gazeta é a rede social Facebook, onde milhares de seguidores que além das transmissões ao vivo e matérias divulgadas, agora também podem contar com o programa WEBTV GAZETA, que é um compilado dos acontecimentos para manter seus seguidores sempre atualizados com as últimas notícias.

A página na rede social alcançou cerca de 40 mil seguidores em pouco tempo, o que demonstra a credibilidade de suas notícias vinculadas.

Diante desse contexto, torna-se justo a presente homenagem a esse renomado site de notícias que sempre procura formas de manter a população sempre muito bem informada.

Dessa forma, apresentamos a presente propositura no sentido de que seja consignado em ata Voto de Congratulação ao site GAZETA DE VOTUPORANGA, em nome do Diretor LUCIANO BAZI, dos jornalistas JOCIANO GAROFOLO e STEPHANY BARBARÁ e do fotógrafo RICARDO DIAZ pela forma dinâmica de levar as notícias de Votuporanga e Região aos internautas.