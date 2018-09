Camila Queiroz conta o que fez para ter sorte no casamento com Klebber Toledo

O casal se casou no fim de agosto em Jericoacoara

Camila Queiroz e Klebber Toledo são os recém casados mais fofos do momento!

Na noite da última terça-feira, 4, a atriz compartilhou em seu Instagram que estava a caminho da Itália e na tarde desta quarta-feira, 5, ela contou para os internautas o que fez lá no país da pizza para ter sorte em seu casamento!

“Hoje eu conheci a Casa di Giulietta. Diz a lenda que quem tocar o seio direito da estátua de Julieta terá sorte no casamento”, explicou a morena com uma foto mostrando o momento em que realizava a tradição em Verona.

Nos comentários, os fãs revelaram que o ato deixa sorte mesmo! “E pode acreditar! Estive aí há 10 anos atrás…e meu casamento continua firme e forte! Forever!”, comentou uma moça. “Fiz isso na minha lua de mel aí na Itália!! Vou fazer 20 anos de casamento em novembro! Acho que até agora está funcionando a crença!”, escreveu outra seguidora.

E junho deste ano, o casal se casou no civil e no dia 25 de agosto, fizeram a grande cerimônia em Jericoacoara, no Ceará, para todos os amigos e familiares.