Estudante de Rio Preto é atingido por bala perdida

A vítima de 21 anos sentiu uma dor no braço esquerdo e, quando foi olhar, percebeu que estava sangrando.

Um estudante de 21 anos foi vítima de bala perdida, na tarde dessa terça-feira, 4, no bairro Jardim das Oliveiras, em Rio Preto. Ele estava caminhando quando sentiu ser atingido no braço.

Segundo informações da Polícia Militar, equipe foi acionada a comparecer no Hospital Unimed por conta de uma vítima de bala perdida. Em conversa com os policiais, o jovem contou que estava caminhado com o cachorro e começou a sentir uma dor no braço e quando foi olhar percebeu que escorria muito sangue.

A vítima então, por conta própria, pegou o carro e foi até o hospital, onde foi informado pelo médico que havia um projétil alojado no seu braço esquerdo. Ele foi encaminhado para a Santa Casa, onde permanece hospitalizado.

A assessoria de imprensa do hospital informou que a vítima, após ter o projétil retirado, recebeu os atendimentos médicos necessários e foi liberada.

(Colaborou Luciano Ramos – Diário WEB)