Gilmar Mendes manda soltar ex-secretário de Alckmin acusado de desvios na Dersa

Preso em junho, o votuporanguense Laurence Casagrande Lourenço, nega irregularidades e é defendido por presidenciável.

(Folhapress)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes decidiu na noite desta terça-feira soltar Laurence Casagrande Lourenço, ex-secretário estadual de Transportes e ex-presidente da Dersa, estatal paulista responsável por obras viárias, nas duas últimas gestões do ex-governador Geraldo Alckmin, candidato do PSDB à Presidência da República.

Gilmar mandou substituir a prisão preventiva de Laurence por medidas cautelares, como ficar proibido de ter contato com outros investigados e de não comparecer às dependências da Dersa e a outros prédios do governo estadual paulista. Ele está proibido de deixar o país e terá de entregar o passaporte à Polícia Federal em 48 horas.

Laurence foi diretor-presidente da Dersa e também da Companhia Energética de São Paulo (Cesp), cargo que ocupava quando foi preso, em 21 de junho, na Operação Pedra no Caminho, do braço paulista da Lava-Jato. Essa investigação apura desvios de até R$ 600 milhões nas obras do Rodoanel.

A defesa de Laurence nega que ele tenha cometido irregularidades. Segundo os advogados, a obra ficou mais cara por problemas técnicos que foram avalizados por técnicos e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que financiou a construção do anel viário.

Ele entrou na Dersa em 2011, logo após a estatal passar por uma série de acusações de corrupção atribuídos ao ex-diretor de engenharia Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto. A missão de Laurence era fazer uma limpeza na estatal. Desde então, foi feita uma auditoria na empresa com a promessa de livrá-la dos mal feitos.

O argumento de que Laurence tomou medidas duras anticorrupção na estatal chegou a ser usado por Alckmin quando questionado sobre as irregularidades na estatal. No entanto, Laurence acabou sendo preso e denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) por fraude em licitação, falsidade ideológica e associação criminosa.

Ao ser confrontado sobre a escolha de Laurence para cargos tão importantes em suas gestões, Alckmin tem defendido o ex-subordinado, a quem costuma se referir como uma pessoa “séria”, “honrada” e que está sendo vítima de uma injustiça.

Laurence não é o primeiro preso solto na Lava-Jato paulista por decisões de Gilmar Mendes. O ministro já havia soltado Paulo Vieira e sua filha Tatiana Arana Cremonini. Na semana passada, a Segunda Turma da corte, da qual Gilmar faz parte, libertou Pedro Dantas, ex-diretor da Dersa e apontado como sucessor de Paulo Preto na estatal.

A defesa de Laurence informou que recebeu a notícia da soltura com “alento”:

“Nestes tempos tristes em que impera a Banalidade do Mal, de que falou Hannah Arendt, em que se considera normal a manutenção na prisão, sem nenhum fundamento, dum homem de bem, é um alento receber a notícia de que o Ministro Gilmar Mendes deferiu o pedido de extensão para devolver Laurence ao convívio de sua família e seus amigos”, disse o advogado Eduardo Pizarro Carnelós.