Ícaro Silva é atingido por estilhaços de bala

Ator recebeu alta após ser atendido em um hospital na Barra da Tijuca

O ator Ícaro Silva foi atingido por estilhaços de bala na manhã desta quarta-feira, 5, enquanto passava de carro pelo Túnel Zuzu Angel, próximo à favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro.

Segundo informações, ele teria escutado gritos no local e acelerou o carro.

De acordo com relatos da Polícia Militar do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), logo após ouvir os disparos, Icaro percebeu que o carro foi atingido e notou sangue em seu braço esquerdo. Mesmo ferido, ele dirigiu até o Hospital Barra D’Or, na Barra da Tijuca, e já recebeu alta. O carro do ator está passando por uma perícia.

Ícaro venceu o Show dos Famosos, quadro do Domingão do Faustão, da TV Globo, em 2017.