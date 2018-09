Idoso é atropelado agora cedo na av. do Assary

Votuporanga – Um idoso de aproximadamente 65 anos, identificado como Felício Fausto, ficou gravemente ferido na manhã desta quarta-feira (05) em frente ao Assary, depois de ter sido atropelado por um veículo na avenida João Gonçalves Leite.

De acordo com as primeiras informações, o idoso seguia de bicicleta, por volta das 6h50, quando foi atingido na traseira por um automóvel que seguia na mesma direção – sentido centro/rodovia. A condutora do carro disse aos policiais que o sol teria atrapalhado a visão. A vítima foi socorrida pela Unidade de Suporte Avançado do Samu e a Unidade de resgate do Corpo de Bombeiros com ferimentos considerados graves e encaminhado para a Santa Casa de Votuporanga. As causas do acidente serão investigadas.