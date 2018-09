Justiça determina retirada de outdoor de Bolsonaro

Danilo Liévana de Camargo –

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça João Alberto Pereira, determinou na tarde de ontem a retirada do outdoor do candidato a presidência da República, Jair Messias Bolsonaro (PSL), que se encontra instalado próximo ao Parque da Cultura, na avenida João Gonçalves Leite (Av. do Assary). A medida deverá ser cumprida em caráter de urgência.

João Alberto disse que a legislação não permite essa forma de propaganda e aqueles que infringirem a norma, estão sujeitos ao pagamento, em tese, de multa no valor de R$5 mil a R$25mil, que poderá ser aplicada ao responsável pela instalação do outdoor, pela empresa que o confeccionou e até pelo proprietário do terreno onde foi fixada a propaganda.

O material, considerado irregular pela Justiça Eleitoral, contém as inscrições “Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará! (Jo 8,32)” – “BOLSONARO – Votuporanga-SP – Essa é uma homenagem ao Deputado Federal Capitão Jair Messias Bolsonaro”.

Apesar de não pedir voto explicitamente, há no outdoor exaltação ao presidenciável e divulgação de campanha eleitoral, o que fere as determinações da Justiça Eleitoral.