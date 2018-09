Mãe denuncia menor que furtava bicicletas

SIMONSEN – A PM de Votuporanga apreendeu na tarde desta terça-feira (4) um adolescente de 16 anos, que reside no Distrito de Simonsen. Ele é suspeito de furtar bicicletas em Votuporanga.

O menor foi abordado dentro de sua casa após a sua mãe tê-lo denunciado à Polícia.

Consta que uma bike foi furtada na noite de segunda-feira (3), dentro de uma escola estadual de Votuporanga. Testemunhas viram o menor entrando na escola e levar a bicicleta, que se encontrava dentro da escola.

No dia seguinte ao fato, durante a madrugada, os policiais militares receberam um telefone da mãe do menor se dirigiram até a residência do adolescente. Lá, ele confirmou que teria furtado a bicicleta e ainda entregou que um colega teria furtado outra, sendo que eles venderam as duas por R$1.200. Mas não identificou os compradores.

Durante buscas no interior da residência, a equipe encontrou outra bicicleta, que estava com a numeração raspada. Questionado, o adolescente contou que teria comprado o veículo no valor de R$ 100 de uma pessoa que ele desconhecia.

O indiciado foi conduzido para a Central de Flagrantes, onde um boletim de ocorrência foi registrado. Ele foi ouvido pelo delegado de plantão e permanece agora à disposição da Justiça