Medicina da UNIFEV participa da Semana do Bebê

Liga Acadêmica de Pediatria realizou uma série de ações, que integraram o evento, nas cidades de Cosmorama e Votuporanga.

O curso de Medicina da UNIFEV, por meio de sua Liga Acadêmica de Pediatria, realizou, durante a última semana, uma série de ações que integraram a programação da Semana do Bebê dos municípios de Cosmorama e Votuporanga.

Na oportunidade, os alunos da graduação desenvolveram temáticas comuns ao universo da primeira infância, como: a importância de lavar as mãos, orientações sobre saúde bucal, desenvolvimento neuropsicomotor em lactentes e crianças e alimentação saudável, entre outras.

De acordo com a coordenadora-adjunta da graduação, Profa. Ma. Marlene Moraes Rosa Chinelato, a participação no evento contribui para o processo de ensino-aprendizagem dos graduandos, que logo nos primeiros anos podem estar em contato com a profissão.

“Um dos diferenciais do curso de Medicina da UNIFEV é a formação humanizada oferecida. Há uma preocupação em promover a imersão dos universitários em atividades extensionistas, onde podem ampliar o seu conhecimento, a medida em que contribuem com a comunidade”, explicou.