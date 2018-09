Presidente do Santos tem nova derrota, e Justiça mantém processo de impeachment

José Carlos Peres alega cerceamento de defesa, mas tribunal aponta que procedimento segue o estatuto

O presidente do Santos, José Carlos Peres, sofreu nova derrota na Justiça, que negou pedido de liminar para interromper os processos de impeachment que tem o dirigente como protagonista no Conselho Deliberativo do clube. Os conselheiros votarão dois pareceres favoráveis à queda do dirigente na próxima segunda-feira.

A decisão, da 2ª Vara Cível de Santos, foi publicada nesta quarta-feira. Trata-se de uma ação diferente, mas de conteúdo semelhante, a que o presidente do Santos iniciou contra o presidente da Comissão de Inquérito e Sindicância, Silvio José de Abreu.

Desta vez, o alvo do processo é o presidente do Conselho, Marcelo Teixeira.

Assim como na tentativa anterior, que foi extinta pela Justiça, Peres afirma que teve seu direito a defesa cerceado nos procedimentos que investigaram supostas irregularidades cometidas por eles nos primeiros meses no cargo de presidente do Santos.

Ao negar a liminar, o juiz afirma que o procedimento previsto no estatuto do Santos foi seguido e que, por isso, o poder judiciário não deve interferir.

Foram iniciadas duas investigações no Conselho Deliberativo para apurar as supostas irregularidades cometidas por Peres. As denúncias afirmam, entre outras coisas, que ele mantinha ativa uma empresa de agenciamento de atletas ao assumir o cargo, o que é proibido pelo estatudo.

Dois pareceres foram produzidos, ambos favoráveis à destituição de Peres. Eles serão analisados e votados pelos conselheiros no próximo dia 10 de setembro, segunda-feira, e ao menos um deles precisa ser aprovado por dois terços ou mais dos presentes para prosseguir.