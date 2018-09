Vôlei Feminino vence e está na final da Liga

Equipe derrotou a forte equipe do Mamutes/Rio Preto no último domingo e garantiu vaga na final

A equipe de voleibol feminino apoiada pela Prefeitura de Votuporanga/Assary-Unifev está na final Liga Desportiva Riopretense (LDR). No último domingo (2/9), a equipe A do técnico Marcio Fukuiama derrotou a forte equipe Mamutes/Rio Preto, por 3 sets a 0, com parciais de 27×25, 25×17 e 25×12, em 1 hora e 10 minutos de partida. O jogo foi realizado no Ginásio Municipal 19 de Março, em de Rio Preto.

“Agora a nossa equipe enfrentará na decisão o time principal de Rio Preto que foi vice-campeã na última edição dos Jogos Regionais realizados em julho em Votuporanga”, explicou o técnico, que aguarda a definição da data da próxima partida.

A equipe local atuou com bastante determinação e conjunto, e com uma excelente atuação no saque e recepção, conseguindo assim impor o seu maior volume de jogo.

Atuaram na semifinal as atletas Ronyse (capitã), Manu, Bárbara, Lara, Nayla, Mikaela, Amanda Soares, Jéssica, Amanda e Letícia.

Categoria Master

A equipe B da Prefeitura/Assary-Unifev, formada pelas atletas da categoria Master 35+, aguarda a data da partida semifinal da Série Prata, onde enfrentará a equipe de Ibirá, também bastante focada em alcançar a vaga na decisão.