AVA Fest 2018 – Votuporanga sedia o maior encontro de aeromodelismo do Brasil

Os pilotos irão demonstrar todas as suas perícias em manobras acrobáticas em aviões, helicópteros e jatos que ultrapassam os 400 km por hora.

Presença do americano Jase Dusia, um dos melhores pilotos do ranking mundial, diretamente de Michigan EUA

Show aéreo de acrobacias com aviões reais durante os três dias de festa, serão 4 aeronaves tripuladas realizando manobras incríveis soltando muita fumaça nos céus de Votuporanga

Na sua 4ª Edição o AVA Fest 2018 acontece a partir de hoje na pista da Associação Votuporanguense de Aeromodelismo e se estende durante o final de semana (dias 8 e 9). Entre as inúmeras atrações, presença do americano Jase Dusia, um dos melhores pilotos do ranking mundial, diretamente de Michigan EUA, além de atrações internacionais com pilotos da Argentina, Paraguai e os melhores de norte a sul do Brasil, é o que garantem os organizadores do evento.

Para este ano, a AVA traz para Votuporanga um show aéreo de acrobacias com aviões reais durante os três dias de festa, serão 4 aeronaves tripuladas realizando manobras incríveis soltando muita fumaça nos céus de Votuporanga – Esquadrilha EJ, com três aviões Cessna e acrobacias solo num biplano com o piloto Cristiano de Oliveira.

Haverá demonstrações durante todo o dia e à noite, durante todo o feriado prolongado (sexta-feira, sábado e domingo).

O evento que tem entradas e estacionamentos gratuitos está equipado com praça de alimentação, box de lojas e uma estrutura completa para toda a família.

Leve um quilo de alimento não perecível e ganhe um brinde.

A AVA Fest 2018 acontece nos dias 7, 8 e 9 de setembro, no VI Distrito Industrial de Votuporanga, na pista de da Associação Votuporanguense de Aeromodelismo.

Show de acrobacia aérea com aviões reais

Para conseguir que a Esquadrilha EJ realize o show aéreo de aviação real em Votuporanga, a AVA conseguiu um NOTAM – documento que tem a finalidade de divulgar antecipadamente, toda a informação aeronáutica que seja de interesse direto e imediato à segurança, regularidade e eficiência da navegação aérea.

O show aéreo acrobático será apresentado por quatro aviões, sendo um biplano e três Cessnas 152 monomotores. A equipe é formada pelos pilotos, um mecânico e assistentes de solo.

A Esquadrilha EJ é uma Escola Superior de Aviação e realiza esse tipo de acrobacia para inspirar futuros pilotos. A Escola possui bases operacionais em Itápolis, Jundiaí, São Paulo e Campo Verde (MT)

Um dos integrantes da AVA, disse que os responsáveis pela EJ pediram 50 litros de fluido de fumaça para as apresentações que acontecerão nos três dias do evento 7, 8 e 9 de setembro (sexta, sábado e domingo).

Vamos, para entender melhor, separar aviação real (são os aviões verdadeiros) serão os da apresentação da EJ. Já no encontro serão aeromodelos controlados via rádio em diversos tamanhos e modelos. Para a festa a AVA programou a vinda do Jase Dussia, piloto campeão de aeromodelos nos EUA; apresentações de nighyfly (voos noturnos), além de atrações como Caça à Raposa (onde um aeromodelo voa atrás do outro com a intenção de derrubá-lo), além das modalidades urubufly e passafita.

A locução da festa será feita pelo especialista na área, o Vadico, que narrará às apresentações de aeromodelos a jato, helicópteros, drones e muito mais.