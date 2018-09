Bolsonaro leva facada durante ato de campanha em Juiz Fora, diz Polícia Militar de Minas

Segundo a PM, candidato levou facada na região do tórax quando estava sendo carregado nos ombros por um apoiador. De acordo com seu filho, ferimento foi superficial e Bolsonaro passa bem.

Um ato de campanha do candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, foi interrompido na tarde desta quinta-feira (6), em Juiz de Fora (MG), após um tumulto generalizado. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, o presidenciável levou uma facada na região do tórax. Um suspeito foi preso.

No momento da confusão, Bolsonaro estava sendo carregado nos ombros por um apoiador de sua campanha, fazendo corpo a corpo com eleitores, na região do Parque Halfald. Enquanto ele acenava para os simpatizantes de sua candidatura, uma pessoa se aproximou dele e, supostamente, deu uma facada no presidenciável.

De acordo com o filho de Bolsonaro, Flavio, o candidato sofreu um ferimento superficial e passa bem.