FLIV começa na sexta com a maior programação de sua história

Festival segue até o dia 16 de setembro, com mais de 270 atividades gratuitas e abertas a toda a população

A oitava edição do Festival Literário de Votuporanga – FLIV começa nesta sexta-feira (7/9), com a maior programação de sua história. Só neste ano serão oferecidas 100 atrações a mais do que em 2017, totalizando mais de 270 atividades gratuitas, distribuídas em dez dias de evento.

O festival será realizado no Parque da Cultura e segue até o dia 16 de setembro, com grandes shows musicais, bate-papos com renomados escritores brasileiros, exposições, espetáculos teatrais, circenses e de dança, além de dezenas de sessões de contação de histórias, oficinas, workshops, exibições de filmes e atividades esportivas e ao livre. O cerimonial de abertura do evento terá início às 20h, no Palco Principal, montado no Parque.

Com organização da Prefeitura de Votuporanga, execução da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA) e apoio de diversas empresas e instituições, o FLIV 2018 conta com a curadoria do editor, crítico literário, escritor e gestor cultural Reynaldo Damazio, responsável pela coordenação do Centro de Apoio ao Escritor (CAE) do Museu Casa das Rosas, de São Paulo.

Durante o evento, serão distribuídos gratuitamente cadernos de programação e encartes informativos para os visitantes. O acesso à agenda completa do festival também pode ser feito on-line, pelo site www.flivotuporanga.com.br.

Homenageado

Em 2018, o autor homenageado pelo FLIV é o multiartista paulistano Arnaldo Antunes, que se apresentará no domingo (9/9), às 21h, no Palco Principal do Parque da Cultura.

Cantor, compositor, poeta, performer e artista visual, Arnaldo tornou-se nacionalmente conhecido graças à sua atuação nos Titãs, banda com a qual gravou sete discos. Suas canções ganharam interpretações de nomes como Belchior, Marisa Monte e Barão Vermelho e seus primeiros livros de poesia foram publicados ainda na década de 1980, quando também editou revistas literárias e participou de mostras de caligrafia.

Para além da carreira como músico e poeta, Antunes também participa de diversas mostras de artes visuais e performáticas, no Brasil e no exterior, atuando como expositor, performer e curador. Desde 1992, mantém carreira musical solo, lançando, em média, um novo disco a cada dois anos. Ao lado de Carlinhos Brown e Marisa Monte, compõe o trio Tribalistas, cujo primeiro CD e DVD, lançado em 2002, se firmou como um grande sucesso de público, com mais de 1,5 milhão de cópias vendidas.

Atrações musicais

Além da apresentação do homenageado Arnaldo Antunes, o FLIV contará com um grande show de abertura, com o cantor e compositor Moraes Moreira. Considerado um dos mais versáteis músicos da MPB, Moraes sobe ao Palco Principal do festival nesta sexta (7/9), também às 21h. O artista participa ainda de um bate-papo com o público, no sábado (8/9), às 15h, no Galpão FLIV.

Neste ano, também ocuparão o Palco Principal: o músico Kiko Zambianchi, no dia 8; o grupo Raizeiros, no dia 14; e a banda Maglore, no dia 15. Projetos mantidos pela Prefeitura também têm seu lugar garantido no palco, com apresentações da banda Zequinha de Abreu, no dia 12; e do Coral Canto Livre, no dia 13. Todos os shows terão início às 21h.

Uma das novidades introduzidas no FLIV 2018 é a faixa de programação “Sarau FLIV”, que levará uma série de apresentações musicais intimistas ao Galpão FLIV, logo após os shows do Palco Principal, sempre por volta das 22h. Participarão dos saraus as bandas: Os Partideiros, no dia 7; Canevettes Rock n’ Roll Band, no dia 8; Dona Maria, no dia 9; Zu Laiê e Cássio 7 Cordas, no dia 14; The Nineties, no dia 15; e Novos Bohêmios, no dia 16.

O Auditório Externo do Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali” também receberá atrações musicais, como o “Encontro de Chorões”, no dia 10; o grupo de choro Tradição, no dia 11; e o concerto de encerramento do festival, no dia 16, com a Orquestra Sinfônica da Escola Municipal de Artes “João Cornachione ‘Oscarito’”.

Escritores e contadores de histórias

Tendo como um de seus principais objetivos o incentivo à leitura junto ao público infanto-juvenil, o FLIV 2018 oferecerá dezenas de sessões de contação de histórias, além de bate-papos com importantes nomes da literatura nacional. O evento conta com a parceria da Secretaria Municipal da Educação, que viabilizará a visita de centenas de alunos das escolas municipais às atividades do festival.

Nesta edição, as conversas com escritores terão como tema principal “A literatura em múltiplos gêneros”, com destaque para discussões acerca da diversidade de linguagens e manifestações literárias, incluindo vertentes como a poesia, o jornalismo e as histórias em quadrinhos, além da performance, da videopoesia e da produção de roteiros. Os convidados foram selecionados pelo curador do evento, Reynaldo Damazio, e conversarão com o público na sala Cinema Cultural, sempre a partir das 19h30.

Entre os autores que marcarão presença no festival, estão: Vladir Lemos e Marcelo Montenegro, no dia 10; Lubi Prates e Daniel Minchoni, no dia 11; Luiza Romão e Mel Duarte, no dia 12; Amara Moira e Taissol Ziggy, no dia 13; e Lorena Kaz e Ivana Arruda Leite, no dia 14.

Neste domingo (9/9), haverá também uma mesa-redonda especial, composta por autores residentes em Votuporanga, com o objetivo de trazer maior visibilidade à cena literária local e aos livros produzidos no município.

Já as sessões de contação de histórias ficarão a cargo de nomes como: Fafá Conta, Anderson Novello, Janine Rodrigues, Dani Ribeiro, Cia. Entre Aspas, Grupo Parampará, Wesley Cristina Rossini, Goimar Dantas e Gabriela Carvalho.

Espetáculos teatrais, circenses e de dança

Um dos destaques do FLIV 2018 para o segmento de artes cênicas será a presença do ator cubano José Antônio Alonso, da Cia. Teatro del Caballero. Neste sábado (8/9), Alonso ministra a oficina “Semear a voz no corpo”, a partir das 10h, na sala Cinema Cultural do Centro de Cultura e Turismo. No mesmo espaço, o ator apresenta o monólogo “De Paris, un Caballero”, também no sábado, às 17h.

Ainda constam na programação: o espetáculo teatral “Maria Peregrina”, da Cia. Vice Versa, no dia 16; o espetáculo de dança “Pêndulo”, da RZ Cia. de Dança, no dia 9; os espetáculos circenses “Cortejo Circense”, no dia 8, “Compilação Suno”, no dia 9, “Fiorella Desequilibrada”, no dia 14, e “O Mundo do Circo”, no dia 15; e os espetáculos infantis “Os Outros Reservas”, no dia 10, “Era uma vez…João e Maria”, no dia 11, “Circo Lando: o maior espetáculo da Terra”, no dia 12, e “Libel”, no dia 13.

Exposições

Durante o festival, o público também poderá conferir duas exposições artísticas, que permanecerão abertas à visitação, no Centro de Cultura e Turismo.

Idealizada pela fotógrafa Camila Fontenele de Miranda e trazida a Votuporanga pelo Museu da Diversidade Sexual da Secretaria de Estado da Cultura, a mostra “Todos podem ser Frida” se inspira na obra da pintora mexicana Frida Kahlo e ficará exposta no Museu Municipal “Edward Coruripe Costa”. A abertura da exposição está marcada para este sábado (8/9), às 14h. No mesmo dia, o supervisor de Educativo do Museu da Diversidade Sexual, Jefferson de Arruda Mateus, participa de um bate-papo com o público a respeito da instituição, a partir das 19h30, na sala Cinema Cultural.

Já a mostra “Morrer de Amor e Continuar Vivendo”, da designer, ilustradora e quadrinista carioca Lorena Kaz será exibida no primeiro piso do Centro de Cultura e Turismo, com abertura marcada para este domingo (9/9), às 10h. A exposição faz parte de um projeto de quadrinhos homônimo e já passou pelo Museu Casa das Rosas, em 2014, e pelo Salão de Humor de Piracicaba, em 2015. Além de expor seu trabalho durante o FLIV, Lorena também participa da mesa “Quadrinhos, Literatura, Arte e Produção Independente”, ao lado da escritora Ivana Arruda Leite, no dia 14, e ministra uma oficina de ilustração, no dia 15.

Exibição de filmes

Em parceria com a licença MPLC Brasil e o programa “Pontos MIS”, do Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS-SP), serão exibidos, durante o FLIV, diversos filmes de longa-metragem, na sala Cinema Cultural do Centro de Cultura e Turismo.

Foram selecionados, especialmente para a programação do festival, títulos voltados para as mais diversas faixas etárias, incluindo desde animações até produções premiadas do cinema nacional. Entre as obras incluídas na programação, estão: “O Touro Ferdinando”, “Divertidamente”, “Procurando Dory”, “Que Horas Ela Volta?”, “Florence: Quem É Essa Mulher?”, “Para Sempre Alice”, “Viva: a Vida É uma Festa” e “O Filme da Minha Vida”.

No dia 15, o Cinema Cultural também recebe uma sessão do documentário de curta-metragem “À primeira vista”, dirigido por Mariana Lambert e selecionado para o Festival de Curtas Universitários do Canal Futura e da Rede Globo. Após a exibição do filme, haverá um bate-papo com a diretora e o personagem do filme, Nícolas Damazio, ambos estudantes de Comunicação da PUC-SP. O filme aborda o processo de adaptação de um jovem portador de uma mutação genética rara.

Bate-papos e palestras

Além dos autores selecionados pela curadoria do FLIV, diversos outros profissionais também participarão do festival com palestras, mesas-redondas e bate-papos com o público, realizados na sala Cinema Cultural.

No dia 13, às 10h, a superintendente de bibliotecas da organização social de cultura SP Leituras, Sueli Regina Marcondes Motta, mediará o encontro “Biblioteca escolar e pública do município: reflexões sobre trajetória, aprendizados e desafios”, que reunirá representantes de bibliotecas escolares e municipais de toda a região. Também no dia 13, o diretor Executivo da SP Leituras, Pierre André Ruprecht, e a coordenadora da Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura (UDBL) da Secretaria de Estado da Cultura, Sílvia Antibas, participam do bate-papo “Território das Bibliotecas”, a partir das 14h.

Já no dia 14, a escritora votuporanguense Amanda Abreu comanda duas sessões da apresentação literária “Criação, edição e lançamento de um romance”, às 10h e as 16h.

No dia 15, às 15h, o autor paranaense Anderson Novello comanda o bate-papo “Os bastidores da escrita”, seguido de uma sessão de autógrafos. Já no dia 16, também às 15h, Anderson ministra a palestra “Ler em casa, ler na escola: a formação do leitor literário”.

Em parceria com o Senac, a jornalista e escritora Goimar Dantas apresenta a palestra “A arte de criar leitores: reflexões e dicas para uma mediação eficaz”, no dia 15, às 10h. Ainda no dia 15, às 19h30, o googler Guilherme Sacconato apresenta, durante um bate-papo com o público, algumas das políticas de apoio à diversidade adotadas pelo Google.

A Secretaria Municipal da Saúde também oferecerá diversas palestras durante o festival, na Sala de Oficinas da Biblioteca Municipal. Os encontros trarão à tona temas de grande relevância, como: gravidez na adolescência, no dia 11; planejamento familiar, no dia 14; e a importância da doação de leite e os benefícios do aleitamento materno, também no dia 14.

Oficinas, workshops e aulas livres

Entre as atividades de destaque do FLIV 2018, estão dezenas de oficinas, direcionadas aos mais diversos públicos e faixas etárias e espalhadas por diversos espaços do Centro de Cultura e Turismo e do Parque da Cultura.

Em parceria com a POIESIS, serão trazidas à Sala de Oficinas da Biblioteca Municipal “Castro Alves” oficinas de: Escrita Criativa, com Reynaldo Bessa, nos dias 8 e 9; Literatura Marginal/Periférica, com Michel Yakini, também nos dias 8 e 9; Experimentação Poética Teatral, com Fernando Aveiro, nos dias 11 e 12; Literatura e Intervenção Urbana, com Thiago Cervan, nos dias 15 e 16; e Fotografia de Palco, com Marco Aurélio Olimpio, também nos dias 15 e 16 . Cada atividade oferece 20 vagas e as inscrições deverão ser feitas no local, com uma hora de antecedência.

Já os artistas e artesãos do Alpendre Ateliê, de Votuporanga, trarão diversas oficinas de artesanato e artes manuais ao FLIV. Ao longo da programação, o público terá a oportunidade de entrar em contato com atividades como: origami; desenhos de rosto, observação e cartoon; bordado; e confecção de artigos em feltro, linha, tecido e fuxico.

Haverá ainda oficinas, aulas livres, vivências e workshops das mais diversas modalidades, incluindo: produção de tintas naturais; yoga; ballet aéreo; danças urbanas, interativas, para terceira idade e para mães e bebês; videomaker; fotografia; grafite; artes musicais e circenses; poesia e literatura marginal; slackline; zumba; percussão, jongo e oralidade; batalha de rimas; confecção de fantoches, brinquedos, mandalas, bonecos de jornal e bonecas abayomi; flash mob de sapateado; técnica papercraft; experiência rítmica; capoeira; clínica de vôlei e intervenções poéticas.

Estrutura

Em 2018, a estrutura do FLIV contará, mais uma vez, com os diversos ambientes do Parque da Cultura e do Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, de modo que espaços como biblioteca, museu, auditórios, salas de cinema e oficinas receberão grande parte das atrações da programação.

Além desses espaços, o já tradicional Galpão FLIV abrigará diversas atividades. O evento contará ainda com praça de alimentação, tenda, galpão de livrarias, área de venda e exposição de artesanato, além do Palco Principal, onde serão realizados os espetáculos musicais.

Organização

A organização do Festival Literário de Votuporanga – FLIV 2018 é da Prefeitura de Votuporanga, com execução da Associação Paulista de Amigos da Arte (APAA) e promoção da TV TEM, afiliada da Rede Globo. O evento conta com o patrocínio da Facchini; co-patrocínio da Unifev, Caixa Econômica Federal, Cofco International, Senac e Porecatu Supermercados; apoio da Cantoia Figueiredo, Santa Cruz Supermercados, Starb Alimentação, Vikstar, Sicredi, Marão Seguros, Ville Hotel Gramadão, Fiorilli Software, Pollus e Câmara Municipal de Votuporanga, com a colaboração da Poiesis – Organização Social de Cultura, Qualificação em Artes, Oficinas Culturais, Museu Casa das Rosas, SP Leituras e Pontos MIS. Para mais informações sobre o festival, acesse o site: www.flivotuporanga.com.br ou a fanpage: www.facebook.com/flivotuporanga.