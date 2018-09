Renato Góes estreia no cinema como Marcelo D2

Filme ‘Legalize Já – Amizade Nunca Morre’ estreia dia 18 de outubro

Renato Góes em breve estará nas telonas do cinema interpretando Marcelo D2 no filme Legalize Já – Amizade Nunca Morre, que estreia dia 18 de outubro.

A cinebiografia, que demorou nove anos para ser finalizada, acompanha a amizade do rapper com Skunk (Ícaro Silva), morto em 1994, até os primeiros passos do Planet Hemp, uma das bandas de rap mais influentes no país.

Além de Renato e Ícaro, os atores Ernesto Alterio, Marina Provenzzano, Stepan Nercessian, Rafaela Mandelli e Shirley Cruz também integram o elenco.

A produção já conquistou o prêmio de Melhor Ficção Nacional Segundo o Público na 41ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e também os de Melhor Longa-Metragem pelo Júri Popular e Melhor Roteiro no 12º Fest Aruanda do Audiovisual Brasileiro, além de ter participado do Festival do Rio de 2017.

Dirigido por Johnny Araújo e Gustavo Bonafé, com roteiro de Felipe Braga, o drama tem produção da Academia de Filmes, distribuição da RioFilme e Imagem Filmes e coprodução do Telecine e da RioFilme.