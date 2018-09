Revelada a causa da morte da vocalista do Cranberries

Dolores O’Riordan se afogou na banheira de seu quarto de hotel

Dolores O’Riordan, vocalista do grupo Cranberrieshe Cranberries, morreu em 15 de janeiro, aos 46 anos, afogada numa banheira de hotel.

Somente na última quinta-feira (6) foi divulgado o laudo revelando a causa morte. Segundo a médica legista Shirley Radcliffe, o afgamento se deu por conta do consumo excessivo de álcool

“Nada indica que possa ser outra coisa senão um acidente”, disse a médica numa audiência judicial.

Dolores O’Riordan estava hospedada em um hotel de Londres, por conta da gravação de uma nova versão da música Zombie.

De acordo com uma policial que esteve no local da morte na data, Dolores estaria submersa na banheira com o rosto todo coberto por água e foram encontradas várias garrafas de bebidas em seu quarto, junto com remédios de venda controlada.

Ela tratava de um transtorno bipolar com sucesso. De acordo com as análises toxicológicas, haviam “quantidades terapêuticas de medicamentos no sangue e uma taxa de álcool quatro vezes maior ao limite legal autorizado para dirigir no Reino Unido”. Por lá, o máximo é de 0,8 gramas por litro de sangue.