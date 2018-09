Câmara empossa vereadores jovens segunda-feira

A Câmara de Votuporanga recepcionará os vereadores jovens eleitos para 2018 eleitos pelas escolas públicas e particulares do município, nesta segunda-feira, dia 10.

A eleição ocorreu entre os alunos de cada instituição de ensino e os vencedores serão diplomados como Vereador Jovem, dentro do projeto desenvolvido pela Escola do Legislativo.

Os vereadores jovens conhecerão as dependências da Câmara, sendo apresentados à equipe técnica do Legislativo e recepcionados pelo presidente da Câmara Municipal – vereador Osmair Ferrari e pelo presidente da Escola do Legislativo – vereador Rodrigo Beleza.

A programação de posse começa a partir das 18h, com a Diplomação dos Vereadores. Já no próximo dia 12, os vereadores jovens retornam ao plenário “Drº Octávio Viscardi”, para a apresentação de cada projeto apresentado pelos parlamentes jovens.

O Parlamento Jovem é um projeto institucional da Câmara Municipal de Votuporanga, desenvolvido pela Escola do Legislativo “Dr. Roberto de Lima Campos”, cujo o objetivo é oferecer aos adolescentes uma oportunidade de conhecer e também participar do processo eleitoral e democrático, através do exercício das funções do Poder Legislativo Municipal.

Para o presidente da Câmara Municipal “esse projeto é importante para o crescimento de nossa cidadania e, principalmente aos nossos jovens que demonstram através de seus projetos apresentados, as suas preocupações com o nosso município”, destacou Osmair Ferrari.

O presidente da Escola do Legislativo também ressaltou o projeto: “estamos no segundo ano deste projeto na atual legislatura, iniciamos com o Parlamento Mirim e agora, os Vereadores Jovens. Isso mostra que a Câmara desempenha muito bem as suas funções enquanto a Casa do Povo e isso é importante para a democracia de nosso país”, destacou Beleza.

A presente edição, intitulada com o slogan “Parlamento Jovem 2018, Inclusão para a Cidadania”, contará com a participação de um representante de cada escola pública e particular de nosso Município, somando 12 vereadores jovens.

As escolas inscritas realizaram uma eleição interna e elegeram seus representantes que apresentarão projetos de lei dentre as propostas temáticas oferecidas no Manual de Orientação.

Cada Vereador Jovem apresentará um projeto de lei e compete à sua escola determinar qual projeto deverá ser apresentado.

Os Partidos dos Vereadores Mirins não serão iguais aos partidos dos Vereadores oficiais. Os partidos serão temáticos, isso significa que os temas ou assuntos preferidos dos estudantes definirão seus partidos.

Se um candidato quiser apresentar, por exemplo, um Projeto de Lei para melhorar a saúde do Município, deverá inscrever-se no Partido da Saúde.

Gabriel Da Silva Baldan – Passo a Passo

Vitória Souza Vilela – E.E. Profª Juraci Lima Lupo

Kauan Euclides Farias Da Silva – Sesi

Gabriela Gonçalves Pereira – E.E Profª Enny Tereza Longo Fracaro.

Caroliny De Fátima Rodriguês – E.E Profª Maria Nívea Costa Pinto Freitas.

Maria Eduarda Cuenca Stipp – Colégio Unifev.

Clara De Souza Vieira Cavassani – E.E Profº Cícero Barbosa Lima Júnior.

Erika Massa – E.E Profª Esmeralda Sanches Da Rocha.

Vinicius A. Lourensin – E.E Profª Uzenir Coelho Zeitune.

João Vitor Ferrarez – Dinâmica.

Daphiny Ketlyn Oliveira Messias – E.E Profº Sebastião Almeida De Oliveira.

Fernanda Cristina Silva de Souza – E.E Dr. José Manoel Lobo.