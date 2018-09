Independência do Brasil é comemorada em Votuporanga

O 7 de Setembro tem atividade no Centro Cívico Cultural, ao lado da Concha Acústica

A Prefeitura de Votuporanga organizou para hoje, 7 de setembro, uma solenidade em comemoração aos 196 anos da Independência do Brasil. A cerimônia acontece às 9h, no Centro Cívico Cultural “Vereador José Dirceu de Carvalho”, junto à Concha Acústica.

O Prefeito João Dado e demais autoridades do município participarão do ato. Haverá participação da tropa do Tiro de Guerra 02-088, hasteamento das bandeiras e a Banda Zequinha de Abreu também fará uma apresentação no local.

Comemoração nas escolas

Todas as unidades escolares do município realizarão, também na sexta-feira, atividades alusivas a data, das 7h30 às 9h30, como teatros, apresentações dos alunos, execução do hino nacional e hasteamento da Bandeira.

Sobre o Dia 07 de Setembro

A Independência do Brasil ocorreu em 07 de setembro de 1822. A partir desta data, o Brasil deixou de ser uma colônia de Portugal. A proclamação foi feita por D. Pedro I às margens do riacho do Ipiranga em São Paulo.

O fato se deu devido a vontade de grande parte da elite política brasileira em conquistar a autonomia política, pelo desgaste do sistema de controle econômico, com restrições e altos impostos, exercido pela Coroa Portuguesa no Brasil e a tentativa da Coroa Portuguesa em recolonizar o Brasil.

Ao viajar de Santos para São Paulo, D. Pedro recebeu uma carta da Coroa Portuguesa que exigia seu retorno imediato para Portugal e anulava a Constituinte. Diante desta situação, D. Pedro deu seu famoso grito, às margens do riacho Ipiranga: “Independência ou Morte”!