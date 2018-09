Outdoor de Bolsonaro é apagado na Av. do Assary

O outdoor que se encontrava com uma publicidade irregular do candidato a presidência da Republica, Jair Messias Bolsonaro, que se encontra fixado próximo ao Parque da Cultura e direcionado para a avenida João Gonçalves Leite, a avenida do Assary, foi apagado nesta semana após este Diário ter publicado uma determinação do Ministério Público, por meio do Promotor João Alberto Pereira.

Na tarde do dia 4 passado o Magistrado disse que a publicidade feria as normas da Legislação Eleitoral, então ele determinou um prazo aos responsáveis para que o outdoor fosse apagado, com a determinação, em tese, de multa no valor de R$5 mil a R$25mil, que poderia ser aplicada ao responsável pela instalação, pela empresa que o confeccionou ou até o proprietário do terreno onde foi fixada a propaganda.

Apesar de não pedir voto explicitamente, existia no outdoor exaltação ao presidenciável e divulgação de campanha eleitoral, o que feriu as determinações da Justiça Eleitoral.