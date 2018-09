Vai viajar de carro? Confira 5 itens para revisar antes de pegar a estrada

FERIADÃO –

Especialista passa alguns itens que o próprio motorista pode checar antes de viajar.

Mais um feriadão chegando e é hora de muita gente aproveitar a folga extra e cair na estrada. Independente se o seu destino é na cidade vizinha ou em outro Estado alguns cuidados são importantes. E eles começam bem antes de pegar a estrada.

Para evitar contratempos e que a viagem acabe sendo uma “dor de cabeça”, o motorista precisa ficar atento a alguns sinais do carro. O pneu, por exemplo, não pode estar muito gasto. Já vazamento pode ser problema no motor ou até mesmo no freio. “Muita gente deixa de fazer uma revisão por achar que ela custa caro, mas alguns itens precisam de manutenção constante. Verificar se não há nenhuma luz queimada, a calibragem dos pneus e se as ferramentas estão todas dentro do carro, é extremamente importante e pode ser feita pelo próprio motorista, sem que ele tenha que gastar nada”, explica Marcos Iombriller, gerente dos Centros Automotivos Porto Seguro.

Já outros detalhes como a bateria, os freios e o alinhamento e balanceamento dos pneus são mais técnicos e precisam ser analisados por um profissional.

Veja abaixo os principais pontos que você deve ficar atento antes de pegar estrada:

Farol e outras luzes – Antes de pegar rodovia é importante sempre verificar as luzes dos faróis, lanternas e sinalização. É necessário que todas estejam funcionando perfeitamente. Essa verificação pode ser feita pelo próprio motorista.

Pneus e estepe – Outra verificação que pode ser feita pelo próprio motorista é a dos pneus. Andar com os pneus “carecas” compromete a aderência ao chão, diminuindo a estabilidade do veículo. Isso além de ser perigoso ainda gera multa. É preciso ficar atento também a pequenas avarias que podem facilitar rasgos. Ao fazer a verificação não esqueça de olhar também o estepe, afinal é ele que vai te “salvar” em uma emergência.

Óleo lubrificante – Ficar atento ao óleo também é muito importante. Ele é o responsável para um bom desempenho do veículo, diminui o atrito entre as peças e ajuda a refrigerar o motor. Além de conferir o nível do óleo é importante ficar atento a quilometragem do produto e ao prazo de validade.

Nível da água – Apesar de simples muita gente esquece de conferir o nível de água do veículo. O líquido de arrefecimento é um composto químico responsável pela manutenção da temperatura ideal do motor.

Freios – Falhas nos freios podem gerar os mais diversos acidentes, por isso é importante dar uma atenção a mais para eles. Por ser mais complexo o ideal é que ele seja revisado por um profissional que vai avaliar se é necessário fazer a troca do fluído, pastilhas ou discos.