Acidente entre caminhões interrompe o transito na SP 320 em Cosmorama

O motorista de um caminhão sofreu ferimentos leves ao se envolver em um acidente com outro caminhão, na madrugada deste sábado (8), na Rodovia Euclides da Cunha, em Cosmorama (SP).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima bateu na traseira de um veículo canavieiro, por volta de 1h25, na altura do quilômetro 497.

Com a colisão, os dois caminhões pegaram fogo, mas o incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. O trânsito foi liberado parcialmente às 4h15 pela faixa da esquerda e totalmente às 5h30.

Além dos bombeiros, representantes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), da Polícia Técnica Científica, da Polícia Civil e da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) estiveram no local.

A vítima, de 46 anos, foi encaminhada para a Santa Casa de Votuporanga (SP). O motorista do caminhão canavieiro, de 45 anos, saiu ileso do acidente.