Léo Chandelly, candidato a deputado, sofre acidente de moto

O vereador Léo Chandelly está internado na Casa de Saúde após envolver-se em um acidente ocorrido na tarde desta sexta-feira (feriado) na rua Ponta Porã, em Votuporanga.

O vereador Leonardo Brigagão, mais conhecido como “Chandelly O Protetor” (PTC), sofreu um acidente de trânsito na tarde de sexta-feira (7), quando transitava pela Rua Ponta Porã, em Votuporanga/SP.

De acordo com informações, a Honda/BIZ que era conduzida pelo parlamentar foi atingida por uma camionete que tentava fazer uma manobra de entrada em uma garagem residencial.

Após a colisão, Chandelly foi socorrido até a Casa de Saúde de Votuporanga, onde recebe cuidados médicos, permanecendo internado em observação já que sofreu diversos ferimentos do lado esquerdo do corpo, devido ao maior impacto com o solo.

Contudo, o vereador passa bem, está lúcido, medicado e realizando exames clínicos; porém os médicos não descartam a necessidade da realização de uma cirurgia no joelho esquerdo do parlamentar.

Chandelly é candidato a deputado estadual pelo seu partido e garante que estará de volta aos compromissos em alguns dias e que toda a agenda de visitas será mantida.