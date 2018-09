Motorista embriagado bate carro: esposa e filho morrem

Outro filho de motorista bêbado teve fratura na bacia e segue internado; mãe e irmão morreram no acidente. Pai, que dirigia o carro, foi preso e vai responder por homicídio culposo. Acidente foi em avenida de Rio Preto (SP).

O estudante de 15 anos que sofreu um acidente junto com a família, na Avenida Juscelino Kubitschek, em São José do Rio Preto (SP), continua internado no Hospital de Base. A mãe e o irmão dele, de 9 anos, morreram na batida.

O carro era dirigido pelo pai, que estava alcoolizado, segundo a polícia. O acidente foi na madrugada desta sexta-feira (7). De acordo com o HB, o adolescente internado teve fratura em osso da bacia, sem necessidade de cirurgia. Ele está em estado estável, internado no quarto.

O acidente foi no meio de um quarteirão da avenida, que tem como velocidade máxima 60 km/h. O motorista perdeu o controle da direção, bateu em um carro que estava estacionado, em um poste e terminou na grade de um prédio.

A mulher do motorista e um filho de nove anos morreram no local. O motorista, marido da mulher e pai das crianças, foi preso porque, segundo a polícia, estava bêbado. Ele vai responder por homicídio culposo e por dirigir embriagado.